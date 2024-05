Sveglia all'alba e corsetta per la città: venerdì torna a Verona la "5.30"

Una corsa che non è soltanto una corsa. Cinque chilometri nel cuore della città alle ore 5.30 del mattino per ispirare le persone a coltivare il proprio benessere fisico, emotivo e spirituale 365 giorni l’anno. Il tour 5.30 2024 “Love what you are!” parte da Verona, per correre insieme incontro all’alba nel cuore della città, con ritrovo venerdì 10 maggio alle ore 5.30.

«Quest’anno - spiegano gli organizzatori - diffonderemo un tema immenso: Love what you are! Ama ciò che sei! perché amare sè stessi è un’abilità da imparare il prima possibile per poter vivere in pace in noi e con gli altri». Run 5.30 è una camminata non competitiva alle 5.30 di un giorno lavorativo, che ha l’obiettivo di promuovere abitudini di vita sostenibili grazie al movimento quotidiano, il cibo sano, la cultura, l’arte e l’esperienza. Il tutto nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a bassissimo impatto sull’ambiente.

Run 5.30, è nata qui a Modena nel 2009 –con i primi 570 partecipanti - ed è stata esportata anche nel Regno Unito e a New York, e 10 maggio ritorna in città con il tradizionale ristoro di ciliegie appena raccolte! A Verona l’evento è organizzato in collaborazione con Verona Marathon Team e Verona Marathon Hub da sempre a fianco di 5.30.

“Love what you are!”

Ideata dal pubblicitario Sergio Bezzanti e della biologa nutrizionista Sabrina Severi, Run 5.30 è un grande progetto di comunicazione incentrato sull’importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile, per promuovere il proprio benessere e ridurre l’impatto ambientale. Quest’anno in particolare run5.30 vuole sottolineare l’importanza di amarsi per ciò che si è “Love what you are!” amare la propria autenticità, per vivere in pace con sè stessi e con gli altri.

La t-shirt della 5.30

Maglia rosso ciliegia, tante stelline e la scritta “Love what you are!” il mantra di quest’anno stampato su tutte le t-shirt è disegnato a mano libera, imperfetto ma sempre 5.30, unico e speciale come tutti i partecipanti e le partecipanti del tour 5.30!.

5.30 da quindici anni sottolinea quanto le cose semplici come correre nelle città ancora addormentate, iniziare la giornata mangiando cibi naturali come le ciliegie insieme agli amici, ai colleghi e ai compagni di scuola possa riempire di gioia, basta solo scegliere di farle “Don’t dreat it. Be It” come ricorda il retro della maglietta.

Nove città italiane e due città in U.K nel tour 2024 di 5.30

Verona venerdì 10 maggio, Palermo 19 maggio, Milano 24 maggio, Torino 31 maggio, Modena 6 giugno, Bologna 14 giugno, Ferrara 21 giugno, Mantova 28 giugno, Venezia 5 luglio, 5.30 12 luglio Virtual 5.30 e Brighton, ultima tappa 19 luglio a Nottigham U.K.

Un tour in undici città a impatto zero per l’ambiente

Una maglia 100% in cotone, stampata ad acqua e con un solo passaggio d’inchiostro per una t-shit bella e amica dell’Ambiente. L’acqua al ristoro viene servita in bicchieri in resina di mais, totalmente compostabili. Ristoro con ciliegie appena raccolte dalle piante confezionate in un meraviglioso cofanetto di carta. Nelle 11 tappe del tour è attiva una campagna di sensibilizzazione per coinvolgere attivamente tutti i partecipanti in un’attenta raccolta differenziata (la carta per i cofanetti delle ciliegie e dell’organico per i noccioli ciliegie e bicchieri).

5.30 Scuole: un progetto di attivazione e solidarietà

Il progetto 5.30 nelle scuole superiori ha l’obiettivo di favorire uno stile di vita sostenibile e invogliare gli studenti a muoversi di più e a mangiare più cibo sano (e meno cibo spazzatura) grazie alla piena collaborazione dei professori di educazione fisica. Dal 2010 il progetto ha riscosso molto successo nelle scuole superiori e venerdì 10 maggio saranno tanti gli studenti che si ritroveranno in piazza Bra per la 5.30; nelle scuole prevede un costo d’iscrizione agevolato per gli studenti e 1 euro per ogni adesione viene donato alle scuole partecipanti. Per approfondire il progetto nelle scuole: https://www.run530.com/scuola/.

5.30 per il benessere: le ciliegie dei desideri

Al ristoro di Run 5.30 fin dall’esordio solo ciliegie di prima qualità per iniziare la giornata mangiando frutta fresca e per chi vuole capire come promuovere il proprio benessere, un’ampia sezione del sito curata dalla biologa nutrizionista Sabrina Severi - la mamma della 5.30 - è a disposizione per stimolare l’adozione di uno stile sostenibile a tavola e nel tempo libero, in base alle evidenze scientifiche.

5.30 per il sociale

“Love what you are!” è il leit motiv del tour 5.30 2024, stampato sull’iconica t-shirt simbolo del progetto. In tutte le tappe del tour, 5.30 dona da 1 euro per iscritto a un progetto realizzato sul territorio dall’associazione che collabora nella gestione dell’evento; per gli studenti delle scuole superiori prevede un costo d’iscrizione agevolato e la donazione alle scuole di 1 euro per ogni adesione; le ciliegie rimaste al ristoro di fine corsa sono donate a realtà locali della città ospitante. Al momento dell’iscrizione online i partecipanti possono decidere di fare una donazione alla Fondazione Hospice di Modena “Dignità per la vita Cristina Pivetti” (https://www.hospicemodena.it) e ogni anno, tutte le t-shirt che rimangono a fine tour vengono donate alla Protezione Civile.

Come iscriversi

Online sul sito www.run530.com. Costo dell’iscrizione: 15 euro. Compresi nell’iscrizione

T-shirt 5.30

Adesivo 5.30

Ristoro con ciliegie, acqua.

Foto dell’evento e magazine digitale scaricabili su www.run530.com Assistenza medica

Assicurazione R.C.

Ritiro delle t-shirt 5.30: mercoledì 8 e giovedì 9 Maggio, dalle 10 alle 18 presso VeronaMarathon Hub circ. P. Maroncelli 7E, Verona.