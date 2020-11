«La Montefortiana si arrende», salta la corsa podistica di gennaio 2021

«La Montefortiana si arrende». Questo è il titolo della lettera con cui Giovanni Pressi ha annunciato l'annullamento della 46esima edizione del principale evento podistico di Monteforte d'Alpone, che si sarebbe dovuto svolgere in forma ridotta il 16 e 17 gennaio prossimi.

«Il diffondersi del terribile virus non ha concesso spazi per proseguire nell'organizzazione di eventi come la nostra Montefortiana, che richiedono mesi di preparazione e di riunioni collettive al fine di garantire la massima sicurezza della manifestazione - ha scritto Pressi - Il nostro obiettivo è sempre stato di offrire, fin dal lontano 1976, due giorni di divertimento e di spensieratezza legati al podismo amatoriale e competitivo: impossibile ora garantire questo».

Il presidente della Gsd Valdalpone ha voluto poi ringraziare tutti i sostenitori e gli appassionati, dando appuntamento al 22 e 23 gennaio 2022 «per ritrovarsi con ancora più entusiasmo e passione nel nostro piccolo ma ospitale paese di Monteforte d’Alpone. Confidiamo però di riprendere la nostra attività organizzativa da dove l'avevamo lasciata, cioè all'appuntamento con il Bolca Trail nel maggio 2021», ha concluso Giovanni Pressi.