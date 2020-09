Tre calciatori del Chievo Verona positivi al coronavirus: salta l'amichevole

«L’A.C. ChievoVerona e il Calcio Padova comunicano che la gara amichevole prevista per oggi pomeriggio è stata annullata». Così si legge in una nota ufficiale del club scaligero che poi chiarisce: «Nell’organico del Chievo Verona nei giorni scorsi erano stati riscontrati tre casi sospetti di calciatori positivi, che sono stati prontamente isolati e messi in sicurezza. A seguito degli ultimi esami svolti ieri, si sono evidenziate da pochi minuti tre positività al Covid-19».

La stessa nota del Chievo Verona infine sottolinea che «i tesserati che sono risultati positivi sono già stati isolati e sono asintomatici, e tutto il gruppo squadra è stato nuovamente sottoposto ad analisi». Ad ogni modo da quanto si apprende, puramente «a scopo precauzionale e a tutela dei tesserati del Calcio Padova», la squadra del Chievo Verona non si è recata allo stadio Euganeo per svolgere l'amichevole in programma.