Hellas Verona multato di 5mila euro per «cori beceri contro tifosi avversari»

Si è riunito oggi, 14 febbraio, il giudice sportivo della Serie A di calcio Gerardo Mastrandrea, il quale ha sancito multe e squalifiche in seguito alle partite della terza giornata del girone di ritorno del campionato.

Nove i calciatori che non potranno giocare la prossima partita per squalifica. Tra i nove non sono presenti atleti dell'Hellas Verona né atleti della Roma, prossima avversaria dei gialloblù.

L'Hellas, però, figura tra le società multate. Per il club scaligero, il giudice ha quantificato in 5mila euro l'ammenda da pagare perché, nel secondo tempo della partita con la Salernitana, i tifosi gialloblù avrebbero «intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria». Per la stessa ragione, anche il Lecce è stato multato per 6mila euro. E sempre per cori beceri dei tifosi, i quali avrebbero inoltre puntato un fascio di luce laser sull'arbitro e su di un avversario, la Lazio è stata sanzionata per 12mila euro.