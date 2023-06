Quartetto Pragma di Vigasio bronzo nella finale di Coppa del Mondo di pattinaggio

Si erano guadagnati l'accesso alle finali di Coppa del Mondo nella categoria "quartetti senior" di pattinaggio, ma rischiavano di non parteciparvi. La Federazione italiana sport rotellistici (Fisr) non gli avrebbe coperto le spese per l'iscrizione, il viaggio, il vitto e l'alloggio. Spese che dunque erano tutte sulle loro spalle e sulle spalle delle loro società sportive. Anna Cunego, Eleonora Perrone, Nicol Angrisani e Marco Pescatori, che insieme formano il Quartetto Pragma del Pattinaggio Artistico Vigasio, hanno quindi chiesto l'aiuto di tutti anche con una raccolta fondi. Una richiesta a cui tanti hanno risposto e che ha permesso la realizzazione di un sogno. Non solo il Quartetto Pragma è riuscito a volare a San Juan, in Argentina, per prendere parte alla finale. Ma con il punteggio di 45.54 si è piazzato al terzo posto, vincendo la medaglia di bronzo.

«È tutto vero - ha commentato su Facebook il Pattinaggio Artistico Vigasio - Il nostro Quartetto Pragma è medaglia di bronzo alla finale della Coppa del Mondo. Un risultato cercato e sperato, una rivincita conquistata ed un sogno diventato realtà. Non possiamo che essere grati ai nostri atleti e alle loro allenatrici Monica Coffele e Giulia Pisani che, seppur non presenti fisicamente, c'erano col cuore. E ancora un grazie a chi ha contribuito per rendere possibile tutto questo». Un ringraziamento che è arrivato agli sponsor ed anche al Comune di Vigasio, che per sostenere i quattro atleti della locale società sportiva ha anche patrocinato un spettacolo di pattinaggio nella tensostruttura di Via Alzeri per raccogliere fondi e finanziare così la trasferta in Argentina. Trasferta finanziata anche con le piccole donazioni raccolte attraverso il sito GoFundMe: oltre 1.600 euro che hanno permesso al Quartetto Pragma di raggiungere la pista di San Juan e di competere con gli altri quartetti.

Un'esibizione, quella di Anna, Eleonora, Nicol e Marco, ben eseguita in tutti i suoi elementi. Il programma del Quartetto Pragma s'intitolava "Tempest" ed ha raccolto il punteggio di 45.54, dato dalla somma di 22.46 e 23.08. La medaglia d'oro se la sono messa al collo gli spagnoli del Cpa Les Franqueses, unici a superare i 50 punti (52.29), mentre il secondo posto è stato raggiunto dagli argentini Roller Dreams (48.10). Ma per il Quartetto Pragma, la medaglia conquistata vale molto di più del bronzo di cui è fatta.