Coppa Italia, oltre ad Hellas e Chievo partecipa anche l'Ambrosiana

Oggi, 8 settembre, si è svolto il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Tim Cup, la Coppa Italia 2020/2021. Tre le squadre veronesi che partecipano alla manifestazione e per la prima che scenderà in campo sarà un esordio storico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Ambrosiana, squadra della Valpolicella che milita nel campionato di Serie D, è stata ammessa e scenderà in campo nel primo turno eliminatorio della coppa il 23 settembre. L'avversario è la Carrarese e chi vincerà supererà il turno e affronterà il Venezia, il 30 settembre. Proprio dalla partita tra il Venezia e la vincente tra Ambrosiana e Carrarese si conoscerà il nome dell'avversario dell'Hellas Verona. I gialloblu, infatti, cominceranno il loro percorso dal terzo turno eliminatorio, il 28 ottobre. La terza veronese in Coppa Italia è il Chievo Verona, che parte dal secondo turno eliminatorio, quindi dal prossimo 30 settembre. L'avversario dei clivensi sarà o il Catanzaro o il Francavilla.

Allegati