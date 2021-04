Cittadella - Chievo Verona probabili formazioni | Torna Vaisanen, si ferma Giak

Il difensore finlandese rientra dall'infortunio, ma per un guaio muscolare Giaccherini non può essere convocato. Guai sulla sinistra per i padovani, privi di Donnarumma e Benedetti. Camigliano si sacrificherà sulla fascia

Il campionato di Serie B è giunto alla 34esima giornata, in cui il calendario propone il derby veneto tra Cittadella e Chievo Verona. Le due formazioni scenderanno in campo al Pier Cesare Tombolato insieme all'arbitro designato Massimiliano Irrati della sezione Pistoia. L'incontro inizierà alle 16 e su VeronaSera sarà raccontato in diretta.

«Una sfida affascinante in chiave playoff», l'ha definita l'allenatore gialloblù Alfredo Aglietti. La classifica, infatti, mostra un Chievo al settimo posto con una partita da recuperare e con un punto di vantaggio dal Cittadella. Sia i veronesi che i padovani sono pronti ad insidiare la Spal che li precede, ma devono guardarsi alle spalle perché Brescia e Reggina sono in forma e per nulla escluse dalla corsa playoff.

«In difesa recuperiamo Vaisanen, mentre a centrocampo perdiamo Giaccherini per un problema muscolare. Domani mancherà lui e lo squalificato Cotali». Queste le anticipazioni di Aglietti, che a Cittadella si presenterà con 23 atleti.

Il mister del Cittadella Roberto Venturato dovrà invece fare a meno dello squalificato Donnarumma e degli infortunati Benedetti, Cassandro, Baldini e Tsadjout.

Queste le probabili formazioni:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Camigliano; Proia, Pavan, Branca; Vita; Beretta, Ogunseye.

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Fabbro, De Luca.