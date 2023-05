Al Città di Sanguinetto vince il player del Tc Padova Menegazzo sul trevigiano Masiero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Sanguinetto concluso il torneo di seconda categoria maschile, Trofeo Città di Sanguinetto, con giocatori fino ai 2.6. Coordinati da Ruggero Dall’Igna erano ben 141 i partecipanti. Su tutti l’under 18 del Tc Padova Jacopo Menegazzo che in finale al terzo set si è aggiudicato la competizione su Riccardo Masiero del Park Tennis di Villorba. Terzi posti per l’under 18 del Ct Vicenza Giovanni Manfrini e per la rivelazione del torneo Alessandro Nannini. Quest’ultimo, player dello Sporting Club di Verona è risultato il vero protagonista del main draw con 4 vittorie, stoppato in semifinale dal finalista Masiero. Buona la prova anche dell’under 18 del Sassuolo Matteo Trombini con 3 vittorie ha liquidato anche il favorito del seeding. Bene anche il giocatore dell’At Verona Luca Morbioli, che si sta guadagnando i galloni da giocatore di seconda categoria, così come Paolo Boscarini del Villafranca azzoppato ai quarti. Mine vaganti due under 16 Giuliano Perlini ed Alessandro Boschi. Il primo del San Giovanni Lupatoto partito da 4.1 ha fatto capolino su tabellone di seconda fruendo di ben 3 by. Il secondo dell’Eurosporting Treviso da 4.5 con 3 vittorie e 3 by si è fatto rispettare anche nel draw di terza categoria. Il bello dei tornei di seconda categoria e degli open, è proprio questo. Dare l’opportunità ai giovani emergenti di potersi confrontare con quelli dalla classifica più alta e magari riuscire a vincere, oppure se non altro testare il lavoro fatto precedentemente, anche al solo fine di consolidarlo.

TORNEI IN CORSO

Iniziato a Bovolone il 9° trofeo Larix Open maschile e femminile con 4.000€ di montepremi. Sono 95 i giocatori in lizza che daranno spettacolo fino al 28/5. Coordinano la kermesse Adriano Bissoli e Nicola Spaviero.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Dal 26/5 fino al 04 Giugno a Sommacampagna per giovani dai 10 ai 16 anni competizione a loro riservata facente parte del circuito Young Boys. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello accetteranno le iscrizioni fino alle ore 12 del 24/5. Dal 2 al 11 Giugno Trofeo Pellini all’At Pineta di Via Camuzzoni. Competizione maschile e femminile per giocatori fino alla 3^ categoria. Montepremi da 1.500€ ed iscrizioni fino alle ore 12 del 31/5. All’Olimpica di Dossobuono dal 3 al 18 Giugno 1° trofeo Centro Dentistico Don Bosco maschile e femminile di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 01/6. A Villa Bartolomea dal 9 al 20 Giugno torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno. Al Tennis Raldon dal 9 al 18/6 torneo di 4^ maschile Trofeo F.lli Compri. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Giugno.