Attesi a Verona oltre 1.500 ciclisti per il lungo weekend della granfondo internazionale Alé La Merckx

Prendera? il via nel weekend la 16esima edizione della granfondo ciclistica internazionale Ale? La Merckx. Dedicata al "cannibale" Eddy Merckx e al celebre brand veronese di abbigliamento ciclistico Ale?, Ale? La Merckx e? una delle granfondo piu? scenografiche del panorama europeo. La partenza e? prevista per le 7.45 di questa domenica 11 giugno dalla centralissima piazza Bra in Verona. L’arrivo sara? sempre a Verona, sulla celebre salita delle Torricelle.

Allo start sara? presente anche il celebre Sonny Colbrelli, insieme a Filippo Zana (team Jayco Alula), oltre ad altre celebrita? del ciclismo come l’ex-campione del mondo Mario Cipollini e gli ex-ciclisti Adriano Malori e Raffaele (Lello) Ferrara.

I professionisti correranno la granfondo senza chip, non saranno dunque cronometrati e non verranno inseriti nelle classifiche finali. Gli iscritti alla manifestazione, fanno sapere gli organizzatori, sono gia? 1.500, provenienti da tutta Europa ed e? ancora possibile partecipare iscrivendosi online fino alle ore 17 di venerdi? 9 giugno. Il giorno prima dell’evento, sabato 10 giugno, sara? invece possibile iscriversi fisicamente presso la zona Expo, in Piazza Bra, fino alle ore 19. Il ritiro dei pacchi gara e? fissato per sabato 10 giugno dalle 10.30 alle 19 e domenica 11 giugno dalle 6 alle 7 del mattino sempre presso la zona Expo.

Due i percorsi ciclistici tra cui i partecipanti potranno scegliere: la granfondo con il nuovo percorso da 138 km e un dislivello di 3.230 m e la mediofondo di 84 km con un dislivello di 1.640m. L’arrivo del primo corridore del percorso medio e? previsto alle Torricelle intorno alle ore 10, mentre l’arrivo del primo corridore del lungo e? previsto alle ore 11.45 circa. Gli ultimi corridori, con l’auto di fine corsa, saranno all’arrivo verso le 14.30.

Le premiazioni dei vincitori alla granfondo e mediofondo avverranno quest’anno in Piazza Bra, sul palco allestito appositamente dall’organizzazione. Dalle ore 11 verra? premiato il podio assoluto maschile e femminile della mediofondo, mentre alle ore 14 avverra? la premiazione del podio assoluto maschile e femminile del percorso lungo. A seguire le premiazioni della cronoscalata. I premi di societa? e di categoria, sia della mediofondo sia della granfondo, potranno invece essere ritirati presso lo stand dedicato al ritiro premi, adibito in Piazza Bra. Per il dettaglio dei percorsi dei due circuiti si rimanda al sito della granfondo: www.alelamerckx.com.

Le iniziative collaterali

Il villaggio Expo, posizionato da quest’anno in Piazza Bra, sara? aperto gia? da sabato mattina 10 giugno e ospitera? diversi brand del ciclismo e non solo. Attesi infatti, oltre ad Ale? main e title sponsor della manifestazione, anche i brand Cipollini, DMT, Cetlar, Tannus, Pieffe Bee1, Compex, Oakley, Enervit, Alchemist, Hubble e altri ancora. Sabato mattina 10 giugno, alle ore 9.30 prendera? il via la pedalata non competitiva "Romeo e Giulietta", con partenza e arrivo in Piazza Bra. Il tour si snodera? per complessivi 30 km, solo sul territorio del comune di Verona, con sosta panoramica al Santuario Madonna di Lourdes. La pedalata e? gratuita e aperta a tutti.

Tramite questa iniziativa, Ale? fa sapere di sostenere il progetto "CERRIS" della Ulss 9 - Centro di Accoglienza Residenziale e Semiresidenziale ad elevata integrazione sociosanitaria per persone con diverso grado di disabilita? - che promuove l’inclusione di persone fragili all’interno del mondo dello sport. Per chi accompagna i granfondisti ma non corre la Ale? La Merckx, l’organizzazione propone, per domenica 11 giugno, un tour guidato della citta? di Verona. Partenza alle 8.30 dal palazzo Granguardia, durata due ore. Il tour si effettuera? a piedi ed e? gratuito. Per partecipare e? sufficiente mandare una mail che attesti la propria presenza con il nome dell’atleta accompagnato all’indirizzo e-mail: iscrizioni@alelamerckx.com.