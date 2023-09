Petar Giuseppe Drpic Ciangherotti dell’At Verona alle semifinali dei campionati italiani under 14

Ad Arezzo, Petar Giuseppe Drpic Ciangherotti dell’At Verona è già approdato alle semifinali dei campionati italiani Italgas. Torneo che assegna il tricolore per la categoria under 14 maschile, memorial Federico Luzzi. Domani, 2 settembre, il veronese sarà chiamato all’ennesima prova d’appello che finora ha sempre superato brillantemente.

Partito come testa di serie numero 16, primo incontro soft con il napoletano Marcello Longano. Poi l’incontro col suo pari classifica chietino Luca La Palombara che doveva essere un po’ più difficile del precedente, si è rivelato un incubo. Ben 3 ore di gara concluse in favore di Ciangherotti per 7/5 6/7 7/6. Risultato propedeutico per quello successivo contro la testa di serie numero 1. L’alessandrino Francesco Pansecchi, già nel giro della nazionale è stato superato dall'atleta dell'At Verona per 7/5 6/3.

Nella mattinata di oggi vita facile con il pari classifica Edoardo Gallo, altro piemontese scavalcato, e semifinali raggiunte. Il suo avversario di domani sarà il triestino Tommaso Pedretti.

TORNEI IN CORSO

All’At Pineta sono 84 i giovani under 11 che si stanno contendendo il tricolore under 11. Competizione supervisionata da Enrico Dal Monte.

Fino al 5 settembre al Tennis Raldon torneo di terza categoria maschile e femminile con 93 iscritti supervisionati da Morgan Carli.

Fino al 4 settembre a Cerea torneo di quarta categoria singolare maschile e femminile e doppi maschile e misto. Simonetta Boscaro gestisce le esigenze degli 89 giocatori iscritti.

Fino al 3 settembre All’At Verona torneo giovanile Sanity System per le categorie dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Dirige Giulia Meruzzi con 81 giovani.

Fino al 5 settembre allo Scaligero torneo maschile con supervisione di Antonio Donato Boccardi e 80 partecipanti.

Al Garda fino al 16 settembre torneo di terza categoria maschile e femminile. Sono 83 gli iscritti agli ordini di Cristiano Vantini.

A Villafranca fino al 10 settembre circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Sono 93 i giovani coordinati da Renzo Melegatti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Castel D’Azzano dal 7 al 17 settembre Trofeo Iso-Sistem Tecnologie. Torneo di quarta categoria maschile e femminile con in palio un viaggio a Tenerife. Competizione diretta da Corrado Aprili e con supervisione di Nicola Spaviero. Iscrizioni entro le 12 del 5 settembre.

A Bussolengo dall'8 al 10 settembre Long Rodeo giovanile per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 6 settembre.

A San Pietro in Cariano presso il Centro San Floriano dall'11 al 22 settembre la tappa provinciale delle pre-quali dell’Ibi 2024. Singolari e doppi maschili e femminili. Iscrizioni entro le 12 del 9 settembre.

A Sanguinetto dal 14 al 24 settembre, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 12 settembre.