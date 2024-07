Chievo is back, tornano in campo le vecchie glorie della squadra dei miracoli. Pellissier: «Sarà una bellissima festa»

A Verona, sabato 20 luglio dalle ore 16.30, con apertura cancelli ore 16, presso il Payanini Center di via S. Marco 114, tornano in campo le "vecchie glorie" della favola Chievo. Un match che è già leggenda: una nuova data da ricordare, dopo lo “storico” 10 maggio scorso, giorno in cui l’ex FC Clivense, progetto calcistico fondato da Sergio Pellissier ed Enzo Zanin nel 2021, e oggi militante in serie D, si è aggiudicata l’acquisizione del nome e dei marchi "ChievoVerona", diventando a pieno titolo il nuovo A.C. ChievoVerona, forte di una community di 800 soci.

Sarà un pomeriggio di festa, un evento pubblico aperto a tifosi, soci, appassionati per riannodare i fili di una storia calcistica che ha fatto grande Verona nel mondo e che, oggi, intende rivivere, con rinnovata passione, nel progetto A.C. ChievoVerona che ha voluto fortemente organizzare e promuovere l’iniziativa aperta a tutta la città (e non solo!). L’evento è stata presentato nella conferenza stampa presieduta dal sindaco di Verona, Damiano Tommasi, nella sala Arazzi del Comune di Verona e con gli interventi dei founder del nuovo A.C. ChievoVerona (ex FC Clivense), il presidente Sergio Pellissier, di Giovanni Moraglia, CTO di Phoenix Capital, coordinatore e main sponsor dell’A.C. ChievoVerona e dell’evento e di Emanuele Germiniasi, direttore Cooperativa Officina dell’Aias che ha condiviso l’iniziativa attraverso la disponibilità del personale dell’osteria sociale "Il Mangiabottoni" che accompagneranno i campioni in campo.

La partita Amarcord con i campioni e allenatori del Chievo dei miracoli

Sul rettangolo verde del Payanini Center, sisfideranno gli ex calciatori che hanno scritto l’epopea del ChievoVerona: il fischio d’inizio della partita Amarcord sarà alle ore 17. A rappresentare trent’anni di ChievoVerona saranno presenti a Verona una trentina di ex campioni: da Valter Birsa a Marco Andreolli, Fabio Firmani, Emanuele Giaccherini, Mariano Izco, Stefano Garzon, Nicola Legrottaglie, Fabio Moro, Davide Moscardelli, Simone Pepe, Nicolas Spolli, Simone Tiribocchi, Ciro De Cesare, Simone Bentivoglio, Walter Bressan, Nicolas Frey, Alessandro Gamberini, Luciano, Davide Mandelli, Michele Marcolini, Massimo Marazzina, Santiago Morero, Sergio Pellissier, Stefano Sorrentino, Marco Zamboni, Bojan Jokic, Federico Giunti, Andrea Mantovani, Christian Puggioni. Mentre sono attese nuove conferme. Non mancheranno i grandi allenatori, gli artefici del Chievo dei miracoli: da (Mimmo) Di Carlo a (Bepi) Pillon, al mitico Gigi Del Neri.

A.C. ChievoVerona e il Mangiabottoni

Grazie alla collaborazione con A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) sezione di Verona, ad accompagnare in campo gli ex campioni del ChievoVerona saranno le ragazze e i ragazzi che operano come personale nell’osteria sociale Mangiabottoni di Verona, progetto nato nel 2018 e che coniuga il meglio della cucina veronese, veneta e italiana con il grande valore di un’anima sociale. Ad unire il progetto A.C. ChievoVerona e il Mangiabottoni, l’amicizia intercorsa in questi anni, ieri come FC Clivense e, oggi, come A.C. ChievoVerona, e la condivisione dell’impegno - a fondamento dello stesso piano industriale del progetto calcistico di Pellissier e Zanin - per una vera inclusione sociale delle persone con disabilità. Anche nel mondo del calcio.

La serata al Parco Ottocento

Dopo la partita e lo spazio dedicato ai tifosi per foto e autografi con le stelle del ChievoVerona, la serata proseguirà al Parco Ottocento (Via Boscomantico, 9), con la cena conviviale alle ore 20.30 e un momento per aggiornare i presenti sui prossimi passi dell’A.C. ChievoVerona, che si sta preparando ad affrontare la prossima stagione 2024/2025.

A chiudere, l’estrazione delle maglie di gara celebrative dell’evento. Entrambi gli appuntamenti, partita e serata, sono a pagamento, previa iscrizione sulla piattaforma eventbrite alla pagina dedicata: chievoverona.eventbrite.it. Solo il biglietto completo (partita e cena) dà diritto alla partecipazione all’estrazione delle maglie celebrative.

Pellissier: «Rivedere in campo i giocatori che hanno fatto la storia di questo marchio è una grande gioia»

Damiano Tommasi, sindaco di Verona, ha commentato così l'iniziativa: «Rispetto a questo progetto, credo sia doveroso il ringraziamento a ciò che il Chievo Verona, con Luca Campedelli, e questo marchio hanno rappresentato per tanti anni per la città, raggiungendo traguardi e movimentando un numero di persone davvero eccezionali per una realtà come il Chievo. Il mio augurio personale - ha poi aggiunto il sindaco - è che questa favola si possa ricomporre anche per il bene della città, riconoscendo il lavoro fatto da una società che ha promosso quei valori che ora Sergio Pellissier vuole riportare in campo».

Proprio il presidente dell'A.C. ChievoVerona, Sergio Pellissier, ha quindi sottolineato: «Abbiamo fortemente voluto questo evento per festeggiare assieme ai nostri tifosi, ai soci, ma anche a tutta la città, l'acquisizione del marchio "ChievoVerona" e la continuità del nostro progetto. Poterlo annunciare e presentare nella sede istituzionale del Comune di Verona è per noi un onore, e di questo ringraziamo l’amministrazione e il sindaco Damiano Tommasi. Rivedere in campo, insieme, i giocatori che hanno fatto la storia di questo marchio, è una grande gioia. Un nuovo gol, dopo quello del 10 maggio scorso. Voglio ringraziare tutti i “colleghi” per la loro disponibilità, anche coloro che non potranno essere a Verona ma che si sono detti dispiaciuti. Sarà davvero una bellissima festa».