Chievo Verona - Virtus Entella, probabili formazioni | Gialloblù quasi al completo

La pausa della Serie B è già finita e domani, 15 gennaio, il Chievo Verona riprenderà il suo campionato contro i liguri della Virtus Entella di Chiavari. Il match è in programma alle 19 allo stadio Bentegodi e la direzione arbitrale è stata affidata a Daniele Paterna di Teramo, il quale fischierà per la prima volta in una gara ufficiale del Chievo.

Per il momento, il mercato invernale non ha cambiato molto la rosa a disposizione del tecnico gialloblù Alfredo Aglietti. L'unico affare concluso è la cessione in prestito all'Avellino del difensore Illanes. I rinforzi sono però giunti dall'infermeria, che ormai si è svuotata quasi del tutto. «Ho quasi tutto il gruppo a disposizione, a parte Canotto che è sulla via del recupero - ha detto Aglietti in questa vigilia del match - Adesso è rientrato anche Vaisanen, al quale deve essere concesso del tempo per lavorare tatticamente e con la squadra».

Anche la Virtus Entella, finora, si è mossa poco sul mercato e soltanto in uscita, lasciando partire Petrovic e Currarino. E quindi anche i liguri hanno approfittato della sosta per rifiatare, ma soprattutto per recuperare chi aveva avuto problemi fisici. «Abbiamo riaggregato sia Rodriguez che Morra», ha dichiarato il tecnico della Virtus Entella Vincenzo Vivarini, il quale riavrà a disposizione Pellizzer, De Col e Levante ma dovrà rinunciare per squalifica ad un giocatore importante come Andrea Paolucci. Anche tra i veronesi, comunque, dovrà scontare un turno di squalifica uno dei centrocampisti maggiormente utilizzato da Aglietti, Luca Palmiero.

Nessuno dei due allenatori si è lasciato sfuggire anticipazioni sulle formazioni titolari di domani, queste però potrebbero essere le loro scelte:

