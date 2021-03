Chievo Verona - Vicenza probabili formazioni | Gigliotti c'è, Viviani no

Il difensore ha scontato la squalifica, mentre il centrocampista non ha ancora recuperato dall'infortunio. Quattro le defezioni tra i biancorossi: Da Riva, Nalini, Jallow e Ierardi

Domani, 8 marzo, con il posticipo delle 19, Chievo Verona e Vicenza chiuderanno la 27esima giornata del campionato di Serie B. La partita si gioca allo stadio Bentegodi, arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma, e su VeronaSera sarà possibile seguirla con aggiornamenti in diretta.

Consapevoli dei risultati delle dirette concorrenti, Chievo e Vicenza giocheranno per migliorare la loro classifica. Con un successo, i gialloblù aggancerebbero il Venezia al quarto posto e si troverebbero a 5 punti dall'Empoli capolista e a 2 punti dal secondo posto che vale la promozione diretta. Dall'altra parte, anche i biancorossi hanno l'opportunità di fare un bel salto in graduatoria. Con tre punti, il Vicenza sorpasserebbe tre squadre e si piazzerebbe in una confortevole metà classifica.

L'allenatore del Chievo Verona Alfredo Aglietti può sorridere perché in difesa Gigliotti ha scontato la sua squalifica ed, infatti, il suo nome è rientrato nella lista dei convocati. Non ce l'ha fatta, invece, Viviani a recuperare dall'infortunio ed è lui l'unico assente per i gialloblù. Quattro invece le defezioni nel Vicenza di Domenico Di Carlo, che dovrà fare a meno di Da Riva, Nalini, Jallow e Ierardi.

Queste le probabili formazioni titolari: