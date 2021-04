Chievo Verona - Spal probabili formazioni | Vaisanen unico assente gialloblù

«A parte Vaisanen, che continua ad avere questo problema al piede, ho tutti a disposizione ed è importante perché entriamo in questo tour de force finale con i primi caldi che si faranno sentire. Sono contento per come la squadra ha lavorato anche per avere una condizione fisica buona fino alla fine». Alfredo Aglietti ed il suo Chievo Verona sono pronti per la ripresa del campionato di Serie B. Dopo la sosta per le nazionali, i gialloblù scenderanno in campo oggi, 2 aprile, alle 19 allo stadio Bentegodi. L'avversario è la Spal allenata da Massimo Rastelli e l'arbitro dell'incontro è Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

E a proposito di arbitri, la partita tra Chievo Verona e Spal riaprirà il percorso per la formazione arbitrale del Var. La moviola in campo sarà però offline e quindi non sarà possibile per gli arbitri ai monitor comunicare con Calvarese, il quale dunque dirigerà la gara come se il Var non ci fosse. Quella di domani sarà un'occasione di formazione per gli arbitri, in modo tale da poter rendere strutturale il Var a partire dai playoff e dai playout di questa stagione. Così, dalla prossima stagione, il Var sarà sempre presente anche nelle gare di Serie B.

Sono 24 i giocatori del Chievo convocati da Aglietti, il quale ha appunto spiegato di dover fare ancora a meno del difensore finlandese Vaisanen ma di aver recuperato tutti gli altri infortunati. Nei biancoazzurri di Ferrara, invece, Rastelli non avrà a disposizione l'ex gialloblù Paloschi e Asencio. In attacco dovrebbe giocare Floccari, anche se non è al 100%.

La partita sarà raccontata in diretta su VeronaSera. Queste le probabili formazioni: