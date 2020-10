Chievo Verona - Salernitana, probabili formazioni | «Da prendere con le molle»

Due pareggi, ma uno è valso l'eliminazione dalla Coppa Italia. È cominciata così la stagione del Chievo Verona, che continuerà domani, 3 ottobre, con la seconda giornata del campionato di Serie B. Alle 14.15, allo stadio Bentegodi, i gialloblù affronteranno la Salernitana e l'arbitro sarà Luca Massimi della sezione della sezione di Termoli.

«In questo campionato non ci sono partite facilie storicamente all'inizio questo fattore vale ancora di più, perché siamo un po' tutti in fase di rodaggio e le prime gare sono complicate anche per quanto riguarda la condizione fisica - ha dichiarato l'allenatore del Chievo Verona Alfredo Aglietti, presentando la partita - Abbiamo anche diversi giocatori con 120 minuti sulle gambe, dopo la partita di mercoledì sera contro il Catanzaro. Sarà per noi la prima partita in casa, torniamo al Bentegodi in campionato dopo tantissimo tempo. La Salernitana è una squadra ostica da affrontare, come tutte le formazioni di Fabrizio Castori che si chiudono bene e ripartono sempre con efficacia. Sarà una partita da prendere con le molle ma noi dovremo comunque dare seguito alle prestazioni di questo inizio di stagione, cercando però questa volta di portare a casa la vittoria».

Come il Chievo, anche la Salernitana è reduce dal turno infrasettimanale di Coppa Italia, in cui ha vinto per 3-0 contro il Sudtirol. Mister Castori dovrà fare a meno del portiere Guerrieri e del difensore Migliorini, ma in compenso ha visto la squadra lavorare bene in questi giorno. «Voglio vedere una squadra unita che suda la maglia fino alla fine», ha dichiarato in questa vigilia del match.

Salernitana dunque senza Guerrieri e Migliorini, mentre il Chievo dovrà ancora fare a meno di Giaccherini e Vaisanen. Canotto non sembra ancora in grado di poter debuttare in gialloblù, mentre potrebbe essere più probabile un impiego di Di Noia a centrocampo. Acciaccati nel match con il Catanzaro, ma pienamente arruolabili infine sia Leverbe che Zuelli.

Chievo Verona-Salernitana sarà seguita in diretta streaming su VeronaSera. Queste le probabili formazioni: