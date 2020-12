Chievo Verona - Reggina, probabili formazioni | Aglietti: «Basta errori»

Un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre gare del Chievo Verona. Tutti risultati decisi negli ultimi minuti e mai in favore dei gialloblù che hanno sprecato tre grosse occasioni per guadagnare punti importanti. «Abbiamo buttato via dei punti in quest'ultimo periodo. Dobbiamo continuare a fornire queste prestazioni, perché la squadra costruisce tanto, ma dobbiamo poi difendere meglio quello che abbiamo costruito», ha dichiarato l'allenatore clivense Alfredo Aglietti ieri, 10 dicembre, alla vigilia dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. Questa sera, alle 21, il Chievo Verona ospiterà la Reggina al Bentegodi. L'arbitro sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta ed gli aggiornamenti del match saranno riportati in diretta su VeronaSera.

Guardando la lista dei convocati del Chievo Verona, tornano a disposizione Renzetti, Morsay e Ciciretti,ma difficilmente saranno titolari questa sera. «Chi rientra avrà bisogno di un po' di tempo per ritrovare la condizione ottimale - ha detto Aglietti - Oltretutto abbiamo tre partite in una settimana, tutte molto difficili, e dobbiamo gestire le energie. Però adesso dobbiamo pensare solo alla Reggina. Dovremo essere bravi a far girare la palla velocemente e a sbagliare poco».

L'allenatore dei calabresi Domenico Toscano, nella sua conferenza stampa della vigilia, ha confermato le assenze di Menez, Faty, Charpentier e Rossi. Gli amaranto, però, recuperano Rolando e dovrebbero confermare il 3-5-2, un modulo da poco applicato ma che è risultato subito efficace.

Queste le probabili formazioni:

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Leverbe, Cotali; Canotto, Palmiero, Viviani, Garritano; Djordjevic, Margiotta.

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis.