Chievo Verona - Reggiana, probabili formazioni | Aglietti: «Turnover necessario»

«Qualcosa cambieremo perché qualche ragazzo è stanco e voglio freschezza per tutti i novanta minuti e quindi cercheremo di ruotare, anche perché ci aspetta una partita molto difficile contro un avversario che si è rinforzato molto sul mercato». Alfredo Aglietti, allenatore del Chievo Verona, vuole attenzione e concentrazione dagli atleti che domani, 10 febbraio, scenderanno in campo contro la Reggiana. Si gioca allo stadio Bentegodi di Verona, con fischio d'inizio alle ore 21. L'arbitro designato è Valerio Marini della sezione di Roma e sul sito di VeronaSera si può seguire la diretta testuale della gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie B.

Anche se i 24 convocati da Aglietti per la partita di domani sono gli stessi che erano stati convocati per il match di sabato scorso contro la Salernitana, è possibile che il tecnico gialloblù cambi qualcosa nella formazione titolare. O almeno così sembra, ascoltando le parole pronunciate da Aglietti in questa vigilia. I cambiamenti, però, non dovrebbero riguardare la coppia di difensori centrali, vista l'indisposizione di Gigliotti. Non si può comunque escludere l'ipotesi Vaisanen al posto di Leverbe o di Rigione. A centrocampo è molto probabile che Viviani parta dal primo minuto, al posto di Obi o di Palmiero. Sulla sinistra, sempre Garritano, mentre sulla destra Canotto dovrebbe giocare Canotto e non Ciciretti. In attacco, difficilmente Aglietti si priverà di De Luca, visto che ha iniziato a segnare con regolarità. Da valutare chi gli farà da spalla.

Nessuno squalificato nella Reggiana, dove però Muratore, Mazzocchi e Ajeti sono diffidati e potrebbero non essere inseriti nell'undici titolare da mister Alvini, che potrebbe così tutelarsi da eventuali squalifiche. Praticamente impossibili, infine, i rientri degli infortunati Costa, Rossi e Kargbo.

Queste la probabili formazioni titolari: