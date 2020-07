Chievo Verona - Pescara, probabili formazioni | Finalissima per entrambe

Oggi, 31 luglio, si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie B. Dieci partite che inizieranno tutte alle 21. Tutti in campo in contamporanea perché solo pochi verdetti sono stati già emessi e potenzialmente ci sono 15 squadre su 20 che ancora hanno un obiettivo importante in ballo. Tra queste 15 squadre ci sono anche le due che stasera si sfideranno al Bentegodi di Verona. Il Chievo Verona di Alfredo Aglietti è rientrato in zona playoff grazie alle ultime due vittorie, ma se non vincerà anche stasera potrebbe non accedere agli scontri diretti di agosto per guadagnarsi il terzo e ultimo posto utile per risalire in Serie A. L'avversario del Chievo è il Pescara di Andrea Sottil, il quale ha bisogno dei tre punti per mettersi in tasca la salvezza senza passare dai playout. I "mussi" gialloblu dunque vogliono proseguire la loro stagione, mentre i "delfini" abruzzesi vogliono concluderla al meglio oggi. E a dirigere la gara ci sarà Juan Luca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata.

«C'è un ultimo sforzo da fare, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e dare tutti quanti il massimo», ha detto Aglietti. «Per noi è una finalissima in cui ci giochiamo tutto», ha ribadito Sottil.

Tra i convocati del Chievo non c'è il Giaccherini, ancora infortunati. Il capitano aveva partecipato alla trasferta di Benevento per dare il suo supporto morale. Stasera non sarà in panchina, ma con la mente e con il cuore sarà vicino ai suoi compagni di squadra. In difesa, Aglietti convoca il giovane Enyan perché Vaisanen è ancora out, ma difficilmente lo si potrà vedere Enyan in campo. Per una partita così importante, infatti, il tecnico dei veronesi dovrebbe puntare su i suoi uomini di fiducia, pur avendoli fatti giocare tanto in questa estate.

Nel Pescara ha finito di scontare la lunga squalifica Galano, che sicuramente tornerà tra i titolari. Tra i convocati c'è anche Balzano, anche se non in perfette condizioni. Indisponibile invece Bobic per squalifica. Tra i dubbi di mister Sottil, l'impiego di Memushaj. Il giocatore potrebbe prendere il suo posto a centrocampo, lasciando spazio a Clemenza in attacco, oppure potrebbe essere schierato in posizione più avanzata con Crecco alle sue spalle.

Anche Chievo Verona-Pescara sarà raccontata in diretta streaming su VeronaSera. Queste le probabili formazioni: