Chievo Verona - Pescara, probabili formazioni | Gigliotti e Djordjevic out

La vittoria nel recupero con il Cittadella ha chiuso il girone di andata del campionato di Serie B del Chievo Verona. Domani, 31 gennaio, i gialloblù riprenderanno il loro cammino dal Pescara. La gara è in programma alle 15 allo stadio Bentegodi. L'arbitro sarà Alberto Santoro di Messina e su VeronaSera si potrà leggere la cronaca diretta della partita che mette di fronte la sesta forza del torneo (il Chievo) e la penultima in classifica (il Pescara).

Il derby veneto col Cittadella ha lasciato in eredità al Chievo tre punti, ma anche l'infortunio di Gigliotti che infatti non è convocato. «Comunque è meno grave di quello che sembrava, è solo una piccola distrazione muscolare - ha detto l'allenatore del Chievo Verona Alfredo Aglietti - Giocando tante partite ravvicinate è difficile recuperare infortuni anche di piccola entità. Comunque recuperiamo Obi, mentre non è convocato Djordjevic».

Tra gli abruzzesi sono stati scoperti due giocatori positivi al coronavirus. I loro nomi non sono stati comunicati dalla società, che comunque ha provveduto a metterli in isolamento. La lista dei convocati da Roberto Breda non è stata ancora diramata, ma sicuramente non comprenderà lo squalificato Scognamiglio e l'infortunato Galano. L'unico dubbio però pare essere l'utilizzo dell'ex Ceter. Se ci sarà, il Pescara giocherà con due punte e quindi con Machìn unico trequartista del 4-3-1-2. Altrimenti Odgaard sarà l'unica punta, con Machìn e Maistro a supporto.

Queste le probabili formazioni titolari: