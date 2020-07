Chievo Verona - Pescara 0-0 | Dentro o fuori, al Bentegodi sfida decisiva per i playoff

La formazione di Aglietti scende in campo alle 21 di questa sera al Bentegodi di Verona contro il Pescara per una sfida determinante in chiave promozione.

La diretta della partita

Primo tempo

1° Al via la sfida tra Chievo e Pescara.

10° Fase di studio tra le due squadre e gioco bloccato in mezzo al campo.

20° Guizzo di Garritano dal limite dell'area defilato sulla sinistra: il suo tiro a giro di destro esce però altro sopra la traversa.

24° Occasionissima per il Chievo: cross di Dickmann dalla destra, bella sponda in area di Djordjevic per l'accorrente Segre che di destro al volo calcia a botta sicura, ma Fiorillo si supera e devia lontano.

29° Punzione dalla sinistra di Renzetti e palla colpita di testa in area da Djordjevic che non trova però lo specchio della porta.

31° Ammonito Palmiero per un fallo molto brutto su Djordjevic, poteva starci il rosso.

34° Ammonito anche Vignato, per un fallo che in confronto al precedente è una carezza.

35° Nuovo brutto intervento di Palmiero, già ammonito, su Obi: l'arbitro lo grazia ancora.

36° Si gira in un fazzoletto Garritano e va a concludere col mancino, tiro deviato da Fiorillo in corner.

40° Tiro di Galano su punizione, para Semper.

43° Grande occasione per Djordjevic dopo un gran lavoro di Vignato sulla fascia sinistra, ma la girata dell'attaccante clivense è sbilenca e termina fuori.

45° Sono due i minuti di recupero.

45°+2 Fine della prima frazione.

Secondo tempo

45° Al via la seconda frazione di gioco, nessun cambio.

57° Cambio per il Pescara, fuori Palmiero infortunato e dentro Kastanos.



Le formazioni ufficiali

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato; Ceter, Djordjevic.

A disposizione: Nardi, Cavar, Cotali, Enyan, Di Noia, Esposito, Karamoko, Ivan, Zuelli, Morsay, Ongenda, Grubac.

Allenatore: Aglietti.

PESCARA (4-4-2): Fiorillo; Zappa, Drudi, Bettella, Del Grosso; Memushaj, Palmiero, Busellato, Crecco; Maniero, Galano.

A disposizione: Alastra, Campagnaro, Bruno, Scognamiglio, Elizalde, Clemenza, Pavone, Borrelli, Melegoni, Kastanos, Masciangelo, Pucciarelli.

Allenatore: Sottil

ARBITRO: Sig. Juan Luca Sacchi di Macerata.