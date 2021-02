Chievo Verona - Monza, le probabili formazioni | Aglietti: «In una gara secca possiamo batterli»

Il tecnico dei clivensi suona la carica prima del match: «Loro sono i più forti, ma nella gara secca possiamo batterli. Sarà una partita bella da giocare, ma che vale come tutte 3 punti»

Stessi punti e stesse ambizioni, anzitutto di ottenere la promozione, quella tra Chievo Verona e Monza sarà una sfida al vertice di grande fascino per il campionato di serie Bkt. Il match è in programma sabato 20 febbraio alle ore 16 allo stadio Bentegodi di Verona.

Il tecnico gialloblu Alfredo Aglietti, nel corso della consueta conferenza stampa prima della gara, ha dichiarato che «avere gli stessi punti del Monza è qualcosa di meritato sul campo, non ci hanno regalato nulla». Proprio per questo mister Aglietti ha voluto mandare un chiaro segnale ai suoi ragazzi: «Dobbiamo scendere in campo con la convinzione di giocarcela alla pari, nonostante il fatto che a livello di rosa il Monza sia la squadra più forte del campionato».

Il bello del calcio è però che ogni partita fa storia a sé e che grandi e piccole squadre nel rettangolo verde devono sempre ugualmente conquistarsi la vittoria sul campo: «In una gara secca possiamo sconfiggerli. - ha spiegato il tecnico clivense Aglietti - Dobbiamo scendere in campo con la testa sgombra, sappiamo di aver lavorato bene sui punti deboli e di forza degli avversari e dobbiamo essere convinti di poter vincere questa sfida. È una partita che sarà bella da giocare, ma che vale sempre 3 punti come le altre». Non sarà disponibile Renzetti a causa di una contrattura muscolare, mentre il resto dei giocatori saranno tutti a disposizione di mister Aglietti.

Grande rispetto per gli avversari anche nelle parole del tecnico dei lombardi, l'ex Hellas Cristian Brocchi che raggiunge il traguardo delle 100 panchine con il Monza: «Il Chievo è una squadra che ha preso consapevolezza, è una squadra molto forte. Se andiamo a prendere i nomi dei giocatori del Chievo sono tutti nomi importanti, giocatori che hanno fatto anche la serie a e sono allenati da un bravissimo allenatore e quindi ci aspetta una partita tosta e dovremo essere al top». Non sarà della gara Boateng, mentre ha recuperato Paletta.

Le probabili formazioni

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Vaisanen, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; De Luca, Margiotta.

Allenatore: Aglietti

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; D'Alessandro, Balotelli, Dany Mota.

Allenatore: Brocchi