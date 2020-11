Chievo Verona - Lecce, probabili formazioni | Obi in dubbio ma c'è Viviani

Una delle partite di cartello della nona giornata del campionato di Serie B si gioca stasera, 27 novembre, alle 21 allo stadio Bentegodi di Verona, dove il Chievo ospiterà il Lecce. Un solo punto divide le due squadre in classifica: i salentini sono terzi a 15 punti, mentre i veronesi inseguono a 14, ma hanno la partita con il Vicenza da recuperare. L'arbitro dell'incontro di stasera sarà Simone Sozza della sezione di Seregno e l'incontro sarà raccontato in diretta testuale su VeronaSera.

«Il Lecce è una squadra completa ma sono convinto che ce la giocheremo con loro ad armi pari», queste le parole dell'allenatore clivense Alfredo Aglietti alla vigilia di un match dove sembrano chiare le scelte del mister sull'undici titolare. L'unico dubbio potrebbe essere a centrocampo dove le condizioni di Obi non sembrano ottimali e al suo posto potrebbe giocare Viviani insieme e Palmiero.

Tra i convocati nel Lecce di Eugenio Corini mancheranno Rossettini, Dermaku, Bjorkengren e Felici e quindi Meccariello dovrà stringere i denti e scendere in campo nonostante l'affaticamento per completare la coppia dei centrali di difesa insieme a Lucioni.

Queste le probabili formazioni titolari: