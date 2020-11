Chievo Verona - Lecce 1-2 | Segna Falco nel recupero, clamorosa beffa al Bentegodi

Il primo weekend di calcio orfano di Maradona ricomincia dal Bentegodi di Verona dove il "dio del calcio" fece il suo esordio in serie a con il Napoli. Minuto di silenzio anche per Chievo e Lecce, poi il via al match. Una sfida bella e combattuta per l'intera prima frazione di gioco, con entrambe le squadre ad affrontarsi senza remore. La prima occasione è arrivata al 5° con Obi che si è visto negare la rete da uno strepitoso intervento di Gabriel che ha deviato la sfera in corner.

La diretta della partita

Primo tempo

1° Al via la sfida tra Chievo e Lecce.

5° Grande occasionne per il Chievo: Mogos dalla destra crossa al centro, tiro al volo di Obi e miracolo di Gabriel che devia in corner.

16° Coda dal limite ci prova con il mancino, ma Seculin blocca sicuro.

17° Ancora Lecce: cross dalla sinistra e colpo di testa forte e preciso di Coda che però deve fare i conti sempre con Seculin che la devia in angolo.

19° Gol dell'ex, segna Stepinski di testa sugli sviluppi di un traversone dalla fascia destra da parte di Coda. Difesa del Chievo da rivedere .

. 21° Risponde subito il Chievo con Garritano: palla a centro area di Palmiero e Garritano fredda Gabriel. È pareggio .

. 27° Adjapong dalla destra crossa al centro dell'area del Chievo e Mancosu si divora la palla del raddoppio Rischia ancora grosso la formazione di Aglietti.

35° Squadre che si fronteggianno in mezzo al campo, ma ora latitano le occasioni.

45° Un minuto di recupero concesso dall'arbitro.

45°+1 Termina qui il prirmo tempo, squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

45° Al via la seconda frazione.

49° Ci prova Coda dal limite dell'area, palla deviata che finisce alta sopra traversa.

53° Altra occasione per il Lecce con Adjapong che da posizione defilata sulla destra calcia alto.

54° Cambio: dentro Zuta per Calderoni nel Lecce.

62° Botta dalla lunga distanza di Garritano, para semplice Gabriel.

73° Cambio nel Chievo: fuori Obi per Viviani e Djordjevic per Margiotta.

80° Listkowski per Mancosu e Pettinari per Coda, altro doppio cambio nel Lecce.

86° Fuori anche Fabbro nel Chievo per Bertagnoli.

90° Sono 4 i minuti di recupero. Entra Rigione per Canotto nel Chievo e Zuelli per Palmiero, difesa clivense a cinque.

92° Segna il Chievo conn Falco, tiro da appena dentro l'area dopo una bella triangolazione al limite: conclusione precisa che non lascia scampo a Seculin. Chievo beffato allo scadere .

. 90°+4 Finisce qui la partita, vince il Lecce e il Chievo può solo recriminare per le proprie disattenzioni difensive.

Le formazioni ufficiali

Chievo (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali; Garritano, Obi, Palmiero, Canotto; Fabbro, Djordjevic.

Allenatore: Aglietti.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Henderson, Tachtsidis, Paganini; Mancosu; Stepinski, Coda.

Allenatore: Corini.