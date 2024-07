Chievo is back! Le immagini e le emozioni dalla grande festa al Payanini per il ritorno dei campioni clivensi

Un Payanini gremito, entusiasta, quasi commosso ha accolto la grande kermesse voluta da Sergio Pellissier, "Chievo is back, il ritorno dei campioni". Prima della gara i giocatori e i tecnici sono stati chiamati a centrocampo e per qualche tifoso sono spuntate anche le lacrime. Picchi di entusiasmo per Mimmo Di Carlo, Bepi Pillon e, soprattutto, per l'allenatore della favola Gigi Delneri. Scroscianti gli applausi per i vari Luciano, Marazzina, Moro e diapason alle stelle per l' ingresso in campo della bandiera, il presidente del Chievo Verona Sergio Pellissier.

Uno spettacolare 3-3 nella gara tra le vecchie glorie del Chievo Verona. La squadra allenata da Beppi Pillon ha preso inizalmente il largo grazie alle reri di Bentovoglio, gran destro dalla distanza, un tocco felpato di Djordjevic e un sinistro al fulmicotone di Moscardelli. Poi la grande rimonta. A dare la scossa proprio Sergio Pellissier poi una grande sgroppata di Luciano per far espoldere il Payanini prima del pareggio firmato da Nicolas Filippi, uno degli sponsor dell'attuale ChievoVerona, uno degli artefici per riportare i colori del Chievo alla ribalta.

Sergio Pellissier, presidente A.C. ChievoVerona, ha commentato: «È stata una giornata emozionante, mi sono divertito, anche se non è stato semplice rimettere piede in campo. In mezzo a tanti ex compagni di tante battaglie, che hanno fatto i chilometri, come molti tifosi, per essere qui presenti oggi e non perdersi questa partita amarcord della favola Chievo. È una dimostrazione di attaccamento a certi valori, della grande amicizia costruita stagione dopo stagione e di tutto quello che di bello è legato a questo marchio».

Enzo Zanin, vicepresidente A.C. ChievoVerona, ha quindi ribadito: «Tutta la gente accorsa oggi si meritava questa giornata. Vedere ancora una volta giocatori e allenatori, sotto gli stessi colori, è indescrivibile. Dobbiamo ringraziare molte persone che hanno lavorato per organizzare al meglio questo evento, a partire dagli sponsor che ci sono sempre vicini e ci sostengono in ogni circostanza, alle ragazze e ai ragazzi di Phoenix che hanno messo il cuore oltre l'ostacolo. E per concludere i più importanti, tutti i nostri amici e tifosi che nonostante il caldo afoso hanno riempito le tribune e gioito insieme a noi come il Chievo si merita».

Per l'occasione era presenta anche il sindaco della città, Damiano Tommasi: «Quando parliamo di Chievo parliamo di una favola che ha fatto bene a un'intera città, che ha rappresentato il calcio italiano in Serie A, con tanti giocatori che hanno indossato questa maglia. Quello che è stato e che è ancora vivo in voi ho avuto l'onore di viverlo in campo nel primo derby. Ci sono tutte le buone intenzioni per dare una mano a questo progetto, mi auguro che torni il più in alto possibile», ha auspicato il sindaco di Verona.

Foto e video ufficio stampa Chievo Verona