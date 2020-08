Chievo Verona - Empoli, probabili formazioni | La gara che apre i playoff

Con tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato, il Chievo Verona ha centrato i playoff. L'obiettivo di giocarsi la promozione negli scontri diretti di agosto è stato raggiunto, chiudendo la stagione regolare al sesto posto in classifica. Insieme ai gialloblu, l'ultimo posto utile per salire in Serie A se lo giocano Spezia, Pordenone, Cittadella, Empoli e Frosinone. La formula prevede un turno preliminare, le semifinale e la finale. In semifinale ci sono già le due squadre meglio piazzate: Spezia e Pordenone. Il Pordenone affronterà la vincente della partita secca tra Cittadella e Frosinone, mentre domani, 4 agosto, si conoscerà l'avversario dello Spezia. Contro i liguri giocherà la vincente della sfida tra Chievo Verona ed Empoli, in programma alle 21 allo stadio Bentegodi ed affidata al fischietto di Davide Ghersini, arbitro della sezione di Genova.

Domani, dunque, Chievo Verona ed Empoli si affronteranno in un'unica gara da dentro o fuori. Chi vince va in semifinale, chi perde va in vacanza. In caso di parità dopo 90 minuti, ci saranno due tempi supplementari. In caso di parità dopo 120 minuti, passa il turno la squadra con il miglior piazzamento in classifica, quindi il Chievo. Due sono dunque i risultati positivi per i gialloblu, la vittoria ed il pareggio. I toscani invece devono per forza vincere se vogliono accedere alle semifinali dei playoff.

Nel Chievo Verona dovrebbero essere ancora indisponibili Giaccherini e Vaisanen, mentre l'Empoli dovrà fare a meno di Stulac, Maietta e Gazzola. La partita sarà raccontata in diretta su Verona Sera. Queste le probabili formazioni: