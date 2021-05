Chievo Verona - Cremonese probabili formazioni | Assenti De Luca e Ciciretti

«Vincere per meritarci i playoff», questa la missione assegnata ai gialloblù da mister Alfredo Aglietti che affronterà Fabio Pecchia, tecnico che come lui ha conquistato una promozione in Serie A con l'Hellas Verona

«Siamo nelle condizioni di poter centrare l'obiettivo e non dobbiamo più sbagliare per raggiungerlo». L'obiettivo sono i playoff e chi lo vuole centrare è il Chievo Verona allenato da Alfredo Aglietti. Il mister ha presentato la sfida che i gialloblù affronteranno domani, 4 maggio, alle 14, allo stadio Bentegodi di Verona. L'avversario della terzultima giornata di campionato è la Cremonese. «Uno scontro difficile, contro una squadra che sta bene - ha dichiarato Aglietti - Ma è chiaro che a questo punto noi dobbiamo vincere».

«Vincere per meritarci i playoff», questa la missione di un Chievo Verona che attualmente è in zona playoff perché è ottavo in classifica. Alle sue spalle, però, Reggina e Brescia potrebbero scavalcarlo in caso di non vittoria con la Cremonese. «Il nostro cammino per accedere ai playoff dipende ancora da noi, siamo con un punto di vantaggio rispetto alle altre e appena dietro alla Spal - ha detto il tecnico Aglietti - Vogliamo cercare di arrivare dentro ai playoff, ma per fare questo sappiamo che dobbiamo conquistare più punti possibili. Anche se il risultato non sarà definitivo per la corsa playoff, la partita di domani per noi vuol dire tanto e vincendo avvicineremmo l'obiettivo in maniera significativa».

Per la partita di domani, Aglietti ha convocato 23 giocatori. Due gli assenti, entrambi per infortunio, Amato Ciciretti e Manuel De Luca.

Sulla panchina della Cremonese è subentrato a stagione in corso Fabio Pecchia, che condivide con Aglietti un passato nell'Hellas Verona. Pecchia e Aglietti, infatti, sono stati i tecnici delle ultime due promozioni dell'Hellas dalla Serie B alla Serie A. Aglietti vorrebbe ripetersi con il Chievo, mentre la matematica non ha ancora escluso la Cremonese dalla corsa playoff. E questa corsa, Pecchia, la vuole portare fino in fondo. Domani, al Bentegodi, i grigiorossi convocati sono 22. Non ce l'hanno fatta a recuperare dai rispettivi infortuni Crescenzi e Ravanelli. Indisponibili anche Celar, Alfonso e Coccolo. Ma probabilmente l'assenza più pesante è quella per squalifica di Castagnetti.

Ivano Pezzuto di Lecce è l'arbitro designato per Chievo Verona - Cremonese di domani, partita che sarà raccontata in diretta su Verona Sera.

Queste le probabili formazioni: