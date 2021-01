Scontro aereo tra due giocatori di Chievo Verona e Cittadella

Chievo Verona - Cittadella, probabili formazioni | Tra i gialloblù assente Obi

In mediana, poi, il Chievo ha lasciato partire Di Noia, ceduto in prestito al Perugia. Spazio dunque a Viviani. Tra i padovani non ci saranno Proia e Perticone per squalifica