Chievo Verona - Ascoli 2-0 | Novanta minuti che valgono i play-off: Canotto la sblocca

Ultima partita per la "regular season" con i clivensi che devono vincere per avere la matematica certezza di accedere ai play-off e continuare a sperare nella serie a

Scendono in campo alle ore 14 di lunedì 10 maggio, allo stadio Bentegodi, il Chievo Verona e l'Ascoli per una sfida che ha ben poco da dire per gli ospiti, ma vale tantissimo per i gialloblu impegnati nella corsa ai play-off che, in caso di vittoria, sarebbero garantiti.

La diretta della partita

Primo tempo

1° Calcio d'inizio, al via la sfida.

2° Discesa sulla sinistra del Chievo con Di Gaudio, palla al centro per Fabbro che viene travolto dal portiere ma per l'arbitro è tutto regolare. Episodio dubbio, i gialloblu chiedevano il penalty.

3° Ammonito Corbo nell'Ascoli dopo aver steso Renzetti lanciato in progressione sull'out di sinistra.

7° Cambio forzato nel Chievo, esce per infortunio Renzetti ed al suo posto entra Cotali.

11° Colpo di testa pericoloso da parte di Vaisanen che però Sarr blocca in presa plastica.

18° Passa il Chievo con uno splendido gol di Canotto: dalla destra Garritano prova il cross ma viene respinto, ci riprova e questa volta il tracciante a giro è perfetto e pesca in area Canotto che di testa la appoggia nella porta lasciata sguarnita da Sarr che era uscito malamente.

dalla destra Garritano prova il cross ma viene respinto, ci riprova e questa volta il tracciante a giro è perfetto e pesca in area Canotto che di testa la appoggia nella porta lasciata sguarnita da Sarr che era uscito malamente. 27° Corner dalla destra per il Chievo, palla in mezzo e stacco imperioso di Vaisanen che di testa colpisce bene ma la palla esce a lato, seppur non di molto.

35° Tiro dalla lunga distanza di Simeri per l'Ascoli e palla deviata in corner. Sugli sviluppi Semperi in uscita quasi combina un pasticcio, ma alla fine si salva.

38° Gran botta da fuori di Danzi, palla alta ma non di molto.

39° Ammonito Eramo per un fallo di mano, dopo essere scivolato a terra.

41° Altro corner dalla destra e palla che arriva sui piedi di Rigione ben appostato in area: tiro potente di destro, ma Sarr compie un mezzo miracolo e si salva ancora in calcio d'angolo.

45° Sono due i minuti di recupero.

45°+2 Finisce qui la prima frazione di gioco, Chievo avanti.

Secondo tempo

45° Palla al centro, riprende la sfida.

49° Occasione per Bajic che scappa a Vaisanen sulla fascia sinistra, conclusione potente deviata in corner. Sugli sviluppi, nuovo tiro di Quaranta e palla ancora in calcio d'angolo. Poi il Chievo esce.

51° Bella iniziativa personale di Di Gaudio che partendo dalla sinistra si accentra e calcia col destro: tiro bloccato da Sarr a terra, pur con qualche difficoltà.

56° Ancora a segno Canotto, azione splendida del Chievo: Fabbro recupera palla a centrocampo e serve Cotali lungo l'out di sinistra, il terzino clivense spinge e poi fornisce l'assist pefetto al limite dell'area per Canotto, bravissimo a trovare lo spazio per la conclusione mancina che beffa in diagonale Sarr.

Fabbro recupera palla a centrocampo e serve Cotali lungo l'out di sinistra, il terzino clivense spinge e poi fornisce l'assist pefetto al limite dell'area per Canotto, bravissimo a trovare lo spazio per la conclusione mancina che beffa in diagonale Sarr. 58° Triplo cambio nell'Ascoli: Pucino, Bidaoui e Dionisi entrano in campo per Caligara, Simeri e Brosco.



Le formazioni ufficiali

CHIEVO VERONA: Semper, Bertagnoli, Vaisanen, Rigione, Renzetti; Garritano, Viviani, Obi, Di Gaudio; Canotto, Fabbro.

A disposizione: Seculin, Mogos, Leverbe, Gigliotti, Pavlev, Cotali, Giaccherini, Palmiero, Zuelli, Vignato, Margiotta, Djordjevic.

Allenatore: Alfredo Aglietti.

ASCOLI CALCIO: Sarr, D’Orazio, Corbo, Quaranta, Danzi, Brosco, Mosti, Eramo, Simeri, Caligara, Bajic.

A disposizione: Leali, Venditti, Pucino, Cacciatore, Sabiri, Bidaoui, Kragl, Buchel, Charpentier, Parigini, Cangiano, Dionisi.

Allenatore: Andrea Sottil.

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo.