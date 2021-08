Chievo, nessuna manifestazione d'interesse è giunta in Comune. Amaro il commento di Capitan Pellissier

È scaduto alle 12 di sabato 21 agosto il termine per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’iscrizione del Chievo Verona al campionato di calcio 2021-2022 per la Lega Nazionale Dilettanti.

Nessuna manifestazione d'interesse è pervenuta agli uffici del Comune di Verona entro il termine fissato, mentre la scadenza ultima stabilita dalla Figc è comunque il 24 agosto alle ore 12.

La procedura, avviata da Palazzo Barbieri per salvare il terzo titolo sportivo della città dopo le vicissitudini che hanno portato all’esclusione del Chievo Verona dal Campionato, è prevista dall’articolo 52 delle Norme organizzative interne della Federazione italiana giuoco calcio, per permettere alla stessa Figc di verificare scenari alternativi per mantenere il titolo sportivo maturato negli anni dal Chievo, indipendentemente dalle vicende giuridiche della società.

La documentazione richiesta dal Comune era esattamente quella indicata dalla FIGC, ai fini dell’ammissione al campionato Come previsto dall’articolo 52, sono necessari: un business plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al Campionato Interregionale (2021/2022); la richiesta di ammissione della società al Campionato Interregionale (2021/2022); se non ancora affiliata, istanza di affiliazione alla Figc; dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni per l’iscrizione al Campionato Interregionale (2021/2022); deposito di assegno circolare non trasferibile di euro 500.000 intestato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a titolo di contributo ex art. 52 comma 10 delle NOIF.

Su Instagram è arrivato l'amaro commento del giocatore più rappresentativo della storia del club della diga, quello del Capitano Sergio Pellissier: «Oggi purtroppo è conclusa la storia di quella società che mi ha dato tantissimo. Oggi è uno dei giorni più tristi della mia vita. Ci ho provato con tutte le forze e speravo veramente di riuscire a ripartire con un’altra società e continuare questa storia fantastica, sarebbe stato meraviglioso. Ma purtroppo non ce l'ho fatta. Credevo ci fossero più persone pronte a dare tutto per salvaguardare un patrimonio di questa città e del calcio in generale ma non è stato così. Non ho rammarici ma ho scoperto più di una persona che però mi è stata al fianco ed ha cercato di lottare fino all’ultimo per darmi la possibilità di raggiungere il mio sogno. A queste persone non posso dire che grazie. Ci abbiamo provato. Solo mi dispiace aver avuto pochissimo tempo e un periodo veramente complicato per poter trovare sponsor. Addio mio amato Chievo e per me sarai sempre la squadra più importante della mia vita».