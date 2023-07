Scende in campo Goffin, testa di serie numero 1 degli Internazionali di Tennis di Verona

Sono iniziate le sfide del tabellone principale del torneo internazionale di tennis Challenger Atp 100 di Verona. Torneo in parte condizionato dal maltempo dei giorni scorsi. Tabellone principale a 32 atleti, con il belga David Goffin testa di serie numero 1 e abbinato al bosniaco Nerman Fatic in campo oggi, 26 luglio, non prima delle 21.

I recenti incontri graziati dal maltempo sono stati quello dell'ucraino Vitaliy Sachko che si è imposto in tre set sull'argentino Guido Andreozzi; quello dell'argentino Francisco Comesana che, fresco vincitore del Challenger di Vicenza, ha eliminato in due set l’australiano Marc Polmans; e quello del perugino Francesco Passaro che è passato al terzo set nel derby contro il barese Andrea Pellegrino. E sono avanzati anche il francese Mathias Borgue in tre set sullo spagnolo Pedro Martinez; il 24enne torinese Edoardo Lavagno che ha eliminato l'argentino Camilo Ugo Carabelli; e l'italo-argentino Luciano Darderi impostosi su Nick Hardt.

Gli altri incontri del primo round del tabellone principale sono in programma oggi, giorno in cui inizieranno anche i doppi. Le prime gare sono: Federico Gaio contro Sumit Nagal; lo spagnolo Carlos Taberner contro Samuel Vincent Ruggeri; l’argentino Roman Andres Burruchaga contro il libanese Benjamin Hassan; il ceco Vit Kopriva contro Valentin Royer. Seguono poi le sfide di Lukas Neumayer contro Genaro Alberto Olivieri; Stefano Napolitano contro il siciliano Salvatore Caruso; e i doppi Andreozzi-Eysseric contro Di Natale-Pennaforti e Pichler-Sachko contro Matuszewski-Zelenay.

Nel pomeriggio scenderanno in campo: Gaio e Pellegrino contro gli australiani Romios e Taylor; Durasovic e Taberner contro Jecan e Kalovelonis; Burruchaga e Darderi contro Arnaboldi e Vervoort; e il singolo tra Tseng e l'olandese Max Houkes. Riprenderanno poi i doppi: Borgue e Royer contro Dutra da Silva e Hardt e Sandkaulen e Walkow contro Oradini e Vincent Ruggeri.

Nel tardo pomeriggio, il campo centrale sarà occupato dalla sfida tra l'argentino Federico Delbonis e Jiri Vesely, mentre il Grandstand propone il doppio di Napolitano e Weis contro Romboli e Zorman.

Infine, alle 21, l’incontro clou della giornata tra la David Goffin vs Nerman Fatic.