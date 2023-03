A Cerea concluso il giovanile da 178 giocatori tante rivelazioni specie tra i più giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

A Cerea concluso il torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Erano 178 i giovani in lizza diretti da Andrea Tieni, Roberta Faroni e con supervisione di Simonetta Boscaro. Presente alle premiazioni l’assessora allo sport di Cerea Lara Fadini. Nell’under 10 Alessandro Benvegnù patavino del San Paolo dopo una lunga corsa taglia il traguardo per primo. Dietro di lui al fotofinish Tommaso Fasoli del San Giovanni Lupatoto. A Seguire bronzi per Vassanelli Francesco veronese del Torricelle e per Cristian Rata altro veronese del Real Tennis. Nell’under 12 finale tutta a sorpresa da parte dei giocatori del Villafranca, irrispettosi del ranking dei suoi avversari. E così il meno quotato è andato bellamente a spasso per il torneo vincendo nientemeno che 7 incontri. La mina vagante è Pietro Trettene ed il suo compagno di club è Riccardo Bonazzi che si è arreso con un doppio 7/5. Nell’under 14 il più “affollato” erano in 59 i contendenti. Gabriele Viselli del San Giovanni Lupatoto tds numero uno non smentisce le aspettative ribadendo la sua superiorità. Alle sue spalle Raffaele Faccioli del Villafranca. Bronzi per il modemese Tommaso Mengoli e per il giocatore del Bressanone Noah Graber. L’under 16 è appannaggio di Amedeo Manzini del San Giovanni Lupatoto che la terzo set si è aggiudicato la finale sul modenese del carpi Riccardo Vecchi. Terzi posti per il favorito del seeding Giuseppe Youssef De Marco dell’At Verona e per il numero due Giulio Malaguti del Ferrara. Nel femminile per l’under 12 tra le due dozzine, la spunta Francesca Mora del Tc Bologna. Tre set se per aggiudicarsi l’intera posta. A contenderle la finale è stata Sofia Anna Ferrari modenese della Meridiana. Terze piazze per la mantovana Anna Angusti e per la Nc Viola Meggiolaro vicentina del Dueville con 5 vittorie al suo attivo. Nell’under 14 scambio delle teste di serie dove ha prevalso la numero due Sofia Veggiari trevigiana del Park tennis di Villorba. Un doppio 6/3 contro la favorita giocatrice di casa Anna Manfrin. Nell’under 16 la beniamina di casa si è rimessa al collo la medaglia d’oro contro Camilla Dal Cero del San Giovanni Lupatoto. Al Garda dal 10 al 25 Marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 71 i giocatori in lizza agli ordini di Roberto Cossa. Fino al 26 Marzo all’Olimpica Dossobuono di Villafranca , tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Sono 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Francesco Zamboni accetterà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 15/3, sono già 120 gli iscritti. Allo Scaligero Rodeo Femminile dal 17 al 19 Marzo per giocatrici di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 15. A Bovolone dal 17 al 26 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/3. Dirige Adriano Bissoli.