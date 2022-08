Thomas Ceccon medaglia d'oro nei 50 metri farfalla ai campionati europei di Roma. Zaia: «Ha scritto la storia»

Trionfo nei 50 metri farfalla ai campionati europei di Roma per Thomas Ceccon, giovane campione del nuoto italiano, vicentino nato a Thiene nel 2001, ma che si allena a Verona, presso il centro federale Castagnetti. Ceccon è arrivato davanti a tutti, facendo fermare il cronometro a 22″89.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il quale ha celebrato così la medaglia d’oro nella finale dei 50m farfalla uomo agli europei di nuoto in corso a Roma: «È veneto il primo italiano a vincere i 50 farfalla e porta il nome di Thomas Ceccon. Con il suo primo titolo europeo nella specialità, il vicentino conquista il quarto oro per l’Italia a Roma e il secondo di fila dopo quello di Panziera. Oggi è una grande giornata per il nuoto veneto, che dimostra di avere grandi leoni in gara in questi Europei».

Lo stesso Luca Zaia ha poi aggiunto: «Il siluro azzurro è riuscito a battere il primatista mondiale, l’ucraino Ogorodov, vincendo la finale continentale della vasca sprint a stile farfalla. Ceccon rappresenta, senza dubbi, il presente e il futuro del nuoto azzurro e oggi lo ha dimostrato nel momento decisivo, in cui aveva tutti riflettori puntati addosso. Il nostro nuotatore veneto ha fatto la differenza ed ha scritto la storia, - ha concluso Zaia - perché mai un italiano era riuscito a vincere una medaglia d'oro in una gara degli europei di 50 metri».