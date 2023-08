A Castelnuovo del Garda è in corso il 33° Open con 227 players prize money di 3.400 euro

All'Olimpica Dossobuono altro Open Memorial Brunelli e Bacciga con 154 partecipanti. Iniziato allo Scaligero il 3^ maschile e femminile con 132 giocatori. Ultime ore per le iscrizioni per l'Open mdi Sommacampagna, per il 4^ di Costermano