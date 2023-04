A Castel D'Azzano concluso il quinto Trofeo Pellini giovanile al Real Tennis

Corrado Aprili ha coordinato 152 giovani rampanti al Real Tennis di Castel D’Azzano, dove si è disputato il quinto Trofeo Pellini di tennis per atleti dai 12 ai 16 anni.

NEL MASCHILE

Nell’under 12, Pietro Dolcetta-Capuzzo del Bolzano è arrivato davanti a tutti, e come da pronostico alle sue spalle si è piazzato Filippo Sartori del Brentonico di Trento.

Nell’under 14, torneo con 50 ragazzi e ben tre tabellini. Quello principale è stato dominato da Gabriele Viselli del San Giovanni Lupatoto. L’ultimo a resistergli è stato Nicola Scanavin, vicentino del Dueville. Terzi posti per Luca Johannes Marchi dello Scaligero e per Matteo Perdini bresciano del Gavardo.

Nell’under 16, erano in 46 ai blocchi di partenza. Il favorito milanese Alessandro Antonio Tozzi non ha smentito i favori e con tre vittorie ha chiuso il sipario. Il suo ultimo avversario è stato Giovanni Arduini, del Villafranca, che ha messo in discussione la partita soltanto nel secondo set. Bronzi per Giuseppe Youssef De Marco dell’At Verona e per il veronese Giovanni Michele Giacopuzzi del Gam.

NEL FEMMINILE

Quello delle under 12 è stato il tabellone più partecipato. Il primo posto è stato assegnato a Chiara Jane Anania del Gam, seconda Greta Sinisgalli dell’Ata Battisti di Trento. Terze, Benedetta Tosoni dello Scaligero e Viola Meggiolaro del Dueville.

Nell’under 14 ha dominato la sessione Elisa Mirabile del Sovizzo. Ha provato a toglierle lo scettro di reginetta Alicia Consolini, rimediando soltanto 4 games.

Nell’under 16 erano una dozzina in competizione, ma Caterina Cavalloni dei Comunali di Vicenza è risultata la più forte. Nemmeno Alicia Consolini è riuscita a fermarla, rimediando un doppio 6-1.

PROSSIMI TORNEI

A San Pietro in Cariano presso il centro Sportivo San Floriano Long Rodeo dal 28 al 30 aprile per giocatori di quarta categoria maschile e femminile. Dirige Alice Russo.

L'At Pineta, il 29 e 30 aprile, ospiterà le fasi finali del circuito veterani veneto. Coordina Renzo Melegatti.

Dal 28 aprile al 9 maggio, al Tc Sanguinetto, torneo maschile fino ai 2.6 con 700 euro di montepremi.

Al Garda, dal 12 al 14 maggio, long rodeo di doppi, maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le 12 del 10 maggio.