Si parte a Perugia, si finisce a Taranto: il calendario di Rana Verona

Prende ufficialmente il via la SuperLega Credem Banca 2024/2025 con il quadro completo della regular season. A chiusura della tre giorni di Volley Mercato di Bologna, che ha visto la rielezione del presidente di Verona Volley Stefano Fanini nel cda della Lega Pallavolo Serie A, è stato svelato il calendario della nuova stagione.

Rana Verona, pronta ad affrontare il quarto anno consecutivo nella massima serie italiana, debutterà nel weekend del 29 settembre sul campo di Perugia. Dopo la trasferta di Perugia che inaugurerà il campionato, il cammino degli scaligeri proseguirà davanti al pubblico amico con la sfida contro Cisterna in programma la settimana successiva. Nella terza giornata, la sfida contro Grottazzolina, che sarà poi il boxing day con il ritorno del 26 dicembre, per poi ospitare per la quarta giornata Civitanova. Poi Milano (27 ottobre), Modena (3 novembre) e Trento (10 novembre) per arrivare a Monza (17 novembre) poi in casa contro Piacenza (24 novembre). Il derby veneto contro Padova andrà in scena l'1 dicembre, per poi volare a Taranto l'8 dicembre.

Nel corso della presentazione, sono state ufficializzate anche le date del primo turno della Del Monte Coppa Italia. I quarti di finale andranno in scena il 29 dicembre e vi parteciperanno le prime otto squadre classificate al termine del girone d’andata e si giocheranno in gara unica in casa di quella con il miglior piazzamento. Chi vince accede alla final four giocherà il 25 e il 26 gennaio.

La formula dei playoff scudetto prevede la partecipazione delle squadre che hanno chiuso la regular season tra la prima e l’ottava posizione, con i turni giocati al meglio delle cinque partite.

A margine dell’evento organizzato a Bologna, Adi Lami direttore sportivo Rana Verona ha commentato così il percorso che la squadra di capitan Mozic affronterà per la stagione 2024/2025: «Il campionato di Superlega rimane uno dei più importanti e sfidanti tornei del mondo. Prima o poi si incontrano tutte le squadre e la sorte ci ha dato un primo match ad altissimo coefficiente di difficoltà e noi dovremo arrivare preparati per una sfida molto affascinante. Quest’anno avremo la possibilità di lavorare già in fase di preparazione con tutto il roster a disposizione. Siamo felici per il nostro pubblico perché ritorna il boxing day a Verona. Sarà un bellissimo campionato, molto sfidante e molto avvincente».

Infine, l'assemblea ordinaria dei club di Lega Pallavolo Serie A ha eletto i nuovi rappresentanti del cda, riconfermando tra i consiglieri il presidente del Verona Volley Stefano Fanini. E, in scadenza di mandato, è stato confermato presidente e amministratore delegato della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi.