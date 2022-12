Come vola la Virtus! Juventus battuta e zona salvezza raggiunta

Quinta vittoria nelle ultime sei gare, quarto successo consecutivo fuori casa, quinta partita senza subire gol in sei turni: vola la Virtus di Gigi Fresco, che con la netta vittoria conquistata con la Juventus Next Gen sale al quindicesimo posto in classifica, allontanandosi dalla calda zona play-out.

Allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, i rossoblù dominano la formazione giovanile bianconera, portandosi in vantaggio sul finale di prima frazione di gioco grazie a un'azione corale conclusa con la rete di Juanito Gomez: l'ex Hellas è bravo a trasformare in oro il cross di Danti e a superare Raina con un colpo di testa in avvitamento. I primi venti minuti della ripresa sono poi un continuo botta e risposta tra le due formazioni, e alla fine a essere più precisi sotto porta sono ancora una volta gli scaligeri, che trovano il raddoppio confezionato da due neo entrati: Nalini serve in mezzo all'area Talarico che buca, sempre di testa, Raina. Al termine dei minuti regolamentari i veronesi riescono addirittura a trovare il tris con un altro subentrato, Zarpellon, per il definitivo 0 a 3.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

JUVENTUS NEXT GEN - VIRTUS VERONA 0-3 (0-1)

Marcatori: 44' pt Gomez (V), 18' st Talarico (V), 45' st Zarpellon (V)

Juventus Next Gen: Raina, Nzouango, Sekulov (28' st Lipari), Compagnon, Poli (cap.), Mulazzi, Iocolano (17' st Yildiz), Ntenda (28' st Savona), Palumbo (17' st Bonetti), Sersanti, Mancini. A disposizione: Garofani, Stramaccioni, Cudrig, Verduci, Rafia, Cotter, Hasa. Allenatore: Massimo Brambilla

Virtus Verona: Giacomel, Cella, Tronchin (1' st Talarico), Daffara, Danti (cap.), Lonardi (35' st Zarpellon), Hallfredsson, Gomez (16' st Nalini), Faedo, Munaretti (16' st Manfrin), Fabbro (29' pt Ruggero). A disposizione: Siaulys, Sibi, Mazzolo, Sinani, Santis, Turra, Priore. Allenatore: Luigi Fresco

Arbitro: Emanuele Ceriello di Chiari (Assistenti: Leonardo Tesi di Lucca, Pierpaolo Vitale di Salerno. IV Ufficiale: David Kovacevic di Arco Riva)

Ammoniti: 25' pt Compagnon (J), 45' pt Gomez (V), 6' st Hallfredsson (V), 22' st Lonardi (V), 25' st Bonetti (J), 31' st Ruggero (V), 42' st Poli (J).