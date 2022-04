Virtus, vittoria da centrare per una Pasqua serena. Fresco: «Salvezza matematica e poi corsa ai play-off»

Vuole trascorrere una Pasqua tranquilla Gigi Fresco, che alla vigilia della partita tra Virtus e ProSesto (domani, sabato 16 aprile, ore 14.30) chiede ai suoi un'ultima fatica per mantenere in piedi un duplice obiettivo.

La squadra rossoblù, infatti, punterà a salutare il pubblico del Gavagnin Nocini nel migliore dei modi: facendo punti per guadagnare matematicamente la permanenza nella terza serie ed al tempo stesso continuare a cullare il sogno di un piazzamento nella griglia play-off.

«Serve l'ultimo sforzo» avverte il presidente allenatore, «la vittoria sarebbe il giusto premio per questo straordinario gruppo. Ci permetterebbe di festeggiare la salvezza matematicamente, goderci qualche giorno di serenità in concomitanza con la Pasqua ed al tempo stesso ci terrebbe in corsa per un posto nei play-off. Sarebbe, insomma, una piccola ciliegina sulla torta, seppur non definitiva, di una stagione che ci ha visto ancora una volta protagonisti».