La Virtus torna a vincere al Gavagnin: Casarotto e Gomez firmano il successo contro la Pro Patria

Dopo il successo esterno sul campo della Pro Vercelli, la Virtus replica anche in casa: al 'Gavagnin-Nocini' i rossoblù si impongono per la prima volta contro la Pro Patria.

Ai veronesi bastano otto minuti per passare in vantaggio: l'incornata di Gomez su cross dalla sinistra di Danti trova la respinta di Del Favero, ma sul pallone si fionda Casarotto che con il sinistro spara in rete firmando il secondo gol tra i professionisti, il primo in Borgo Venezia. La squadra di Fresco prende allora in mano il pallino del gioco su una nervosa Pro Patria, e al 25' arriva al raddoppio: su punizione, Lonardi tocca per Danti che alza un campanile, Del Favero non trattiene e Gomez che deve solo spingere in porta. All'intervallo è 2 a 0 per i padroni di casa. Nella ripresa l'occasione più grande degli ospiti per riaprire il match capita al subentrato Stanzani, che al 32' spedisce alto un calcio di rigore. Al termine dei cinque minuti di recupero, la Virtus può quindi esultare: dopo le difficoltà a riemergere dal fondo della classifica, ora si trova in zona playoff per la prima volta in stagione.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - PRO PATRIA 2-0 (2-0)

Reti: 8′ pt Casarotto, 25′ pt Gomez



Virtus Verona (4-3-3): Giacomel, Cella, Tronchin, Daffara, Nalini (1’st Talarico), Danti (21′ st Hallfredsson), Ruggero, Lonardi, Gomez (27′ st Fabbro), Faedo, Casarotto. A disposizione: Syaulis, Mazzolo, Begheldo, Manfrin, Santi, Olivieri, Vesentini, Priore, Munaretti. All. Fresco.



Pro Patria (3-5-2): Del Favero, Vaghi (1′ st Stanzani), Ndrecka, Saporetti ,Molinari, Nicco (16’st Castelli), Boffelli, Bertoni, Piran (1′ st Perotti), Piu (16’st Chakir), Pitou. A disposizione: Mangano, Sportelli, Fietta, Citterio, Gavioli. All. Vargas.



Arbitro: Restaldo di Ivrea