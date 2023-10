La Virtus la spunta con l'Arzignano: per i rossoblù decide l'incornata di Zigoni

Torna a vincere la Virtus, che in questo avvio di campionato molto positivo non ci pensa proprio a mollare la presa dalle prime posizioni.

Nell'ostico match esterno contro l'Arzignano, molto equilibrato fino alle battute conclusive, a indirizzare il verdetto favorevole dalla parte degli ospiti è stato Zigoni: l'attaccante veronese, tornato alla corte di Fresco in questa stagione, ha infatti capitalizzato di testa all'83' il gol partita su cross di Manfrin. Una rete pesante che ha sancito il quarto successo stagionale in sette giornate per i rossoblù, oltre che il momentaneo quarto posto in classifica.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

ARZIGNANO VALCHIAMPO - VIRTUS VERONA 0-1 (0-0)

Reti: 38' st Zigoni (V)

Arzignano Valchiampo: Boseggia, Bernardi (36' st Gemignani), Molnar, Lakti (28' st Balde), Bordo, Lunghi (18' st Cazzadori), Barba, Piana, Antoniazzi, Davi (18' st Cariolato), Parigi. A disposizione: Pigozzo, Raina, Casini, Grandolfo, Zanon, Centis, Campesan, Milillo, Canato. All. Bianchini.

Virtus Verona: Sibi, Daffara, Casarotto, Danti (39' st Begheldo), Zarpellon (15' st Toffanin), Ntube (39' st Ruggero), Gomez (20' st Zigoni), Metlika, Faedo, Cabianca, Demirovic (15' st Manfrin). A disposizione: Zecchin, Voltan, Mazzolo, Cellai, Mehic, Nalini, Menato. All. Fresco.

Arbitro: Di Loreto di Terni

NOTE. Ammoniti: Davi, Bernardi, Faedo, Demirovic