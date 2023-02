La Virtus non si ferma più: tris alla Pro Vercelli!

Settima vittoria esterna, settimo gol di Gomez, primo centro per Daffara e Ruggero, porta inviolata per la tredicesima volta: che altro dire, se non di una grande Virtus.

Ancora una volta impeccabile in trasferta, sul campo della Pro Vercelli non c'è davvero storia: la squadra veronese domina l'incontro, regalandosi un novantesimo di piena soddisfazione con un netto 3 a 0. Al Silvio Piola ad aprire le marcature è Gomez nel primo tempo, seguito appena dopo l'intervallo da Daffara e Ruggero. Lontano dal Gavagnin-Nocini, dopo quelli con Trento, Pergolettese, Albinoleffe, Juve Next Gen, Feralpisalò e Mantova, i rossoblù conquistano dunque un altro successo fondamentale che li proietta a 35 punti in classifica: due sono le lunghezze di vantaggio sulla Pergolettese quintultima, undici sul Piacenza penultimo e dodici sul fanalino di coda Triestina.

Per la compagine di Fresco sono altri tre passi in avanti verso la salvezza. E la zona playoff, adesso, è sempre più vicina.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PRO VERCELLI - VIRTUS VERONA 0-3 (0-1)

Reti: 11′ Gomez (VV), 46′ Daffara (VV), 54′ Ruggero (VV)

PRO VERCELLI: Rizzo M; Iezzi, Rizzo N., Costanzo; Clemente (55′ Anastasio), Saco (70′ Vergara), Emmanuello (55′ Corradini), Iotti; Laribi, Rojas (78′ Gatto); Arrighini (70′ Guindo). A disposizione: Lancellotti, Vaccarezza, Comi, Macanthony, Contaldo. All. Massimo Paci.

VIRTUS VERONA: Giacomel; Ruggero, Cella, Faedo; Daffara, Tronchin (88’ Santi), Lonardi, Manfrin (46′ Vesentini); Danti (79′ Talarico); Casarotto (79′ Priore), Gomez (68′ Nalini). A disposizione: Siaulys, Freddi, Mazzolo, Kristoffersen, Turra, Munaretti. All. Luigi Fresco.

Arbitro: Sig. Enrico Maggio della sez. di Lodi

Ammoniti: Rojas (PV), Clemente (PV), Saco (PV), Iotti (PV), Ruggero (VV), Anastasio (PV)