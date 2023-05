La Virtus stende il Novara e stupisce anche ai playoff: ora lo scoglio Padova per proseguire il sogno

Una super Virtus travolge il Novara, staccando così il ticket per il secondo turno dei playoff di Serie C.

Al Gavagnin Nocini, che per l'occasione ha registrato il tutto esaurito sugli spalti, è una grande prova quella offerta dagli uomini di Fresco, capaci di dominare una gara durissima contro i blasonati azzurri. Rossoblù che si sono portati in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie alla deviazione di testa ravvicinata di Fabbro, servito da assist di Danti. E se da un lato la porta è stregata per gli ospiti, fermati nel giro di un minuto da palo e traversa, per la compagine scaligera quella avversaria non lo è di certo, tanto che arriva presto il raddoppio con un eurogol di Tronchin, a segno con un missile dal limite con palla sotto al sette. In avvio di ripresa ecco poi il tris: protagonista ancora una volta Fabbro, lesto nel raccogliere una respinta corta e depositare facilmente in rete chiudendo così i giochi sul 3 a 0 finale.

Ora, per il secondo turno, la Virtus sarà attesa dal Padova domenica, 14 maggio, alle ore 19.30 allo stadio Euganeo. Una sfida tanto prestigiosa quanto delicata per i rossoblù, che faranno di tutto per continuare a inseguire il sogno promozione.