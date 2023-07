Virtus, successo di prestigio nel primo test stagionale: Menato decide la vittoria sul Palermo

Si è chiusa con un successo la prima amichevole stagionale della Virtus Verona.

Nel test d'esordio della nuova annata, disputato a Ronzone, i rossoblù hanno superato il Palermo per 1-0 grazie alla marcatura di Menato siglata al decimo del secondo tempo. Il gol è nato da un ottimo anticipo in chiusura da parte di Ruggero, con conseguente azione personale del difensore sulla destra che ha imbeccato il giovane attaccante negli ultimi sedici metri. Bravo Menato a trafiggere il portiere avversario con un diagonale da destra.

Per la formazione di Luigi Fresco è stata un'occasione importante per collaudare uomini e moduli dopo pochi giorni di allenamenti, con un'ampia rotazione di giocatori nel corso della ripresa inclusi alcuni elementi in prova. Nel primo tempo i rossoblù sono scesi in campo con Sibi, Cabianca, Ruggero, Cellai, Faedo, Daffara, Zarpellon, Toffanin, Danti, Casarotto e Gomez. A disposizione Voltan, Zecchin, Lodovici, Mazzolo, Nalini, Begheldo, Menato, Ambrosi, Mehic, Braga, Ntube, Ferrara, Viviani, Anticoli.

Prima del fischio d'inizio, per volontà di entrambi i Club, si è rispettato un minuto di silenzio per commemorare l'anniversario della morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, avvenuta il 19 luglio 1992.