Virtus, dopo i test fisici al via il ritiro di Mezzano di Primiero

È iniziato, nella cornice di Mezzano di Primiero, il ritiro estivo della Virtus Verona.

La vigilia della partenza è stata una giornata importante per i rossoblù, che si sono sottoposti agli ultimi test fisico-atletici presso Isokinetic Verona, struttura specialista nelle attività di riabilitazione, preparazione e valutazione fisica. Tutti seguiti passo passo dal dottor Emanuele Brotto, nonché direttore sanitario, che ha spiegato: «I test preseason di valutazione funzionale che abbiamo effettuato sulla rosa hanno l'obiettivo di rilevare lo stato di forma degli atleti. I risultati ottenuti hanno evidenziato una buona condizione generale, ideale premessa per svolgere il ritiro al meglio delle possibilità». Il direttore del centro, Alessio Guandalini, ha invece commentato: «Sono state giornate intense con i ragazzi della Virtus, con lavoro, sudore, ma anche tanti sorrisi. È andato tutto bene».

Finiti i test fisico-atletici, la squadra di Gigi Fresco si è messa in viaggio verso la località trentina, luogo dove verranno svolti allenamenti, esercizi fisici e tattici, godendo della freschezza dell'ambiente. Così il capitano Domenico Danti: «Partire per un ritiro è sempre emozionante, sono felice di farlo per questa maglia da così tanti anni. Juanito? Lo conosco da tempo, lo stimo molto ed è un giocatore che potrà darci una grossa mano».

Nel frattempo, la Virtus ha comunicato l'arrivo di due nuovi innesti: si tratta del giovane esterno destro 2003 Mattia Santi, a titolo temporaneo con contratto fino al 30 giugno 2023, e dell'attaccante 1998 Matteo Casarotto, a titolo definitivo dal Montecchio, formazione in cui è stato protagonista della promozione in D in un'annata in cui ha messo a segno ben 28 reti in campionato. In uscita, invece, è stato ceduto Filippo Pellacani al Pescara: arrivato al Gavagnin-Nocini nell'estate 2019, Pellacani è sceso in campo con la maglia rossoblù complessivamente 91 volte in partite ufficiali, realizzando 7 reti, di cui 5 nello scorso torneo.