Virtus Verona: Veronica Brutti nuovo responsabile tecnico della Scuola Calcio Virtus

La Virtus Verona ha comunicato che Veronica Brutti è il nuovo responsabile tecnico della Scuola Calcio Virtus, che nella prossima stagione riguarderà le leve dal 2016 al 2019. Classe 1987, già centrocampista con vent'anni di carriera da calciatrice tra Serie A Femminile e Nazionali Under 19 e Under 20, Brutti vanta un curriculum ricco di esperienze in ambito formativo e organizzativo oltre che da allenatrice.



E' in possesso dell'abilitazione da UEFA A – è stata tecnico della Scuola Calcio Maschile dell'Hellas Verona FC e, con l'Hellas Verona Women, della compagine Under 17 Femminile, della Primavera Femminile e infine della Prima Squadra, fino ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto Formativo dell’intero Settore Giovanile Femminile e di co-coordinatrice del Progetto Scuola dell’Hellas Verona.