Virtus, ufficiale il rinnovo di Manfrin

Gianni Manfrin rinnova con la Virtus Verona per un'altra stagione: è infatti ufficiale il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2023 per l'esterno sinistro classe 1993.

Cresciuto nel ChievoVerona prima di intraprendere la carriera da professionista con le maglie di Modena, Alessandria e Reggiana, dal suo debutto in rossoblù nel gennaio 2019 ad oggi Manfrin ha all'attivo con la Virtus 54 presenze e 6 reti in competizioni ufficiali, l'ultima delle quali della giornata conclusiva dello scorso torneo di Serie C a Padova, gara in cui ha realizzato la rete determinante per la vittoria finale.

Il Club del presidente e allenatore Gigi Fresco, contestualmente, ha comunicato anche di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con il giocatore Antonio Pinto, sceso in campo in sole 12 partite ufficiali tra il 2020 e il 2022.

La squadra rossoblù, nel frattempo, è reduce dalla sconfitta per 2 a 1 con il Vicenza nel Memorial Santagiuliana. Al doppio vantaggio iniziale di Rolfini per i padroni di casa non è bastata la rete ospite firmata da Sinani nel corso della ripresa. A fine gara il capitano Danti ha ritirato il premio destinato alla Virtus per la partecipazione consegnato dal vicesindaco di Vicenza Matteo Celebron. «È stata una bella partita, equilibrata. Abbiamo creato tanto, peccato per le due ripartenze da cui sono nati i loro gol. Bene i tanti giovani, stanno crescendo. Ringraziamo il Vicenza per la splendida ospitalità» ha commentato proprio Fresco dalla zona mista del Romeo Menti.