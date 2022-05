Virtus, ufficiale il rinnovo di Faedo fino al 2025

È ufficiale: Carlo Faedo si lega alla Virtus Verona fino al 30 giugno 2025.

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 maggio, il giovane difensore rossoblù ha incontrato la stampa da Isokinetic per annunciare il suo rinnovo contrattuale per altri tre anni, a compendio della prima stagione con la squadra di Borgo Venezia in cui, da esordiente nella categoria di Serie C, ha totalizzato 12 presenze e 2 gol.

Il classe 1999 era arrivato alla corte di Fresco nel corso dell'ultima sessione estiva di mercato, dopo aver centrato la promozione con il San Martino Speme dall'Eccellenza alla Serie D.