Virtus Verona, ora è ufficiale: Pittarello passa al Cesena

"Scusate il ritardo", mostra in un cartello nel video di presentazione.

Si vociferava da tempo del suo passaggio in bianconero, e infatti adesso è stato finalmente ufficializzato: Filippo Pittarello si trasferisce dalla Virtus Verona al Cesena a titolo definitivo.

La Virtus ha annunciato tramite un post sulla pagina Facebook la cessione del giocatore, arrivato al Gavagnin Nocini nell'estate 2020. Pittarello è sceso in campo con la maglia rossoblù 57 volte in Serie C, realizzando 15 reti. Il Cesena, d'altra parte, ha comunicato sul proprio sito di aver definito l'acquisto dell'attaccante padovano, che si è legato al Club emiliano fino al 30 giugno 2024 con l'opzione per un'altra stagione. Il venticinquenne è reduce da sei reti nelle diciotto gare giocate con la squadra scaligera di Fresco nella prima parte della stagione in corso, dopo gli otto centri nel passato campionato. Prima del debutto tra i professionisti aveva disputato sette stagioni in Serie D (con le maglie di San Paolo Padova, Padova, Montebelluna, Luparense, Correggese, Castelvetro, Imolese e Caronnese) andando a bersaglio 48 volte. In maglia bianconera Pittarello giocherà col numero 11 e sarà messo subito a disposizione di mister Viali.