Virtus, ufficiale l'arrivo dell'ex Chievo Fabbro

Attraverso un comunicato apparso sui canali social, la Virtus Verona ha comunicato di aver acquisito, con contratto fino al 30 giugno 2023, le prestazioni sportive di Michael Fabbro.

Attaccante nato a San Daniele del Friuli il 10 maggio 1996, cresciuto nel settore giovanile del Milan, Fabbro ha totalizzato complessivamente 52 presenze (con 3 reti) in serie B, 5 in Coppa Italia e 131 gare nelle competizioni della Lega Pro andando a segno 15 volte, oltre a numerose presenze a livello di nazionali giovanili italiane. Nel corso della sua carriera a livello professionistico ha indossato le maglie del Bassano, del Siena - in due occasioni, di cui l’ultima nello scorso torneo di serie C per 14 presenze e 1 gol - del Pisa in B nel torneo 2020/21 e, due stagioni fa, da titolare nel ChievoVerona, scendendo in campo 35 volte tra campionato, coppa e playoff, condite da due reti e tre assist.

Al centravanti, che vestirà la maglia numero 99, la società del presidente allenatore Gigi Fresco ha dato il benvenuto al Gavagnin-Nocini con l'augurio di ottenere grandi soddisfazioni, personali e di squadra con la maglia rossoblù.