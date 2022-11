Virtus, finalmente i tre punti! A Trento la prima vittoria in campionato

È finalmente arrivata, dopo una lunga attesa, la prima vittoria stagionale della Virtus.

La compagine veronese ha infatti conquistato i primi tre punti del campionato nella trasferta di Trento, battendo allo stadio Briamasco i padroni di casa con il punteggio di 0 a 2.

Passando alla sintesi della gara, la formazione rossoblù sblocca il match al 24': cambio di campo di Lonardi dalla sinistra per Amadio, che s'inserisce sul secondo palo, controlla e poi batte Marchegiani. Nella ripresa gli uomini di Fresco si fanno vedere di nuovo in avanti con con Talarico al 61', poco prima del raddoppio che arriva al 70' con Gomez, che insacca su cross dalla sinistra di Lonardi.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

TRENTO - VIRTUS VERONA 0-2 (0-1)

Reti: 24’pt Amadio (V), 25’st Gomez (V)

Trento (3-5-2): Marchegiani; Trainotti (22’st Bertaso), Garcia Tena, Vitturini (33’st Semprini); Galazzini, Ballarini, Damian, Belcastro, Fabbri; Saporetti, Pasquato (44’pt Ianesi).

A disposizione: Tommasi, Ruffato, Bocalon, Dalla Francesca, Zandonatti, Benedetti. Allenatore: Bruno Tedino.

Virtus Verona (3-5-2): Giacomel; Daffara (44’st Ruggero), Cella, Faedo; Amadio (36’st Mazzolo), Tronchin, Halfredsson (44’st Turra), Lonardi, Talarico; Nalini (22’st Gomez), Fabbro (36’st Casarotto).

A disposizione: Siaulys, Sibi, Sinani, Manfrin, Santi, Priore, Munaretti. Allenatore: Luigi Fresco.

Arbitro: Di Reda di Molfetta (Assistenti: Masciale di Molfetta e Andreano di Foggia. IV Ufficiale: Esposito di Napoli).

Note: Ammoniti mister Tedino (T) per proteste, Vitturini (T), Ballarini (T), Halfredsson (V), Fabbro (V), Mazzolo (V) per gioco falloso, Damian (T) per comportamento non regolamentare.