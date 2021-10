Virtus Verona, un solo punto dalla trasferta di Gorgonzola: con la Giana Erminio è un altro pari

La Virtus si perde con un'ingenuità, e sul campo della Giana Erminio ottiene un magro pareggio che la fa scivolare all'ultimo posto in classifica del girone A di Serie C.

La squadra è in crescita, come sottolineato dallo stesso presidente-allenatore Gigi Fresco, ma servirebbe urgentemente una vittoria per poter dare una definitiva svolta al campionato. Nella trasferta di Gorgonzola passano in vantaggio i rossoblù, che trovano la rete dello 0 a 1 con Pittarello, bravo a girarsi e a piazzare una traiettoria vincente nell'angolino. La formazione veronese gioca a sprazzi, con fasi in chiaroscuro. La doccia gelata arriva al 35': pasticcio della difesa ospite, Vono ne approfitta e serve Tremolada, che all'interno dell'area di rigore trafigge Giacomel in uscita. Tra le varie occasioni, quella più ghiotta si presenta alle battute conclusive: sul tiro a botta sicura di Nalini, Zanellati sventa miracolosamente, bloccando anche un seconda volta sulla successiva deviazione dell'attaccante.

I segnali positivi arrivano dalla reazione finale della Virtus, e soprattutto dall'esordio dei due "big": Hallfredsson, impiegato da titolare per l'intero match, e Nalini, subentrato per dare pericolosità negli ultimi quindici minuti. Inoltre, da segnalare il traguardo raggiunto da Danti, che con quest'ultima partita ha collezionato cento presenze in Lega Pro con la maglia rossoblù.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

GIANA ERMINIO - VIRTUS VERONA 1-1 (1-1)

Reti: 7' pt Pittarello (V), 35' pt Tremolada (GE)

Giana Erminio: Zanellati, Gulinelli (1' st Pirola), Bonalumi, Magli, Perico, Cazzola, Acella (38' st Corti N.), Ferrari, Vono (27' st Caferri), D'Ausilio, Tremolada (31' st Corti A.). A disposizione: Avogadri, Casagrande, Carminati, Piazza, Magri, Messaggi, Colombini. All. Brevi.

Virtus Verona: Giacomel, Mazzolo, Cella, Munaretti, Daffara, Zarpellon (13' st Tronchin), Halfredsson, Lonardi, Danti (1' st Zugaro), Pittarello (36' st Arma), Marchi (27' st Nalini). A disposizione: Sibi, Danieli, Vesentini, Carlevaris, Pinto, Metlika, Faedo, Silvestri. All. Fresco.

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila.